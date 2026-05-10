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Michael Pennington, actor de "Star Wars: El retorno del Jedi", muere a los 82 años

Michael Pennington, el actor de Cambridge que dio vida al comandante de la Estrella de la Muerte en El retorno del Jedi, murió el domingo a los 82 años, según confirmó The Telegraph

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 15:18
Michael Pennington, actor de Star Wars: El retorno del Jedi, muere a los 82 años

El actor Michael Pennington, quien interpretó a Moff Jerjerrod en Star Wars: Episodio VI, ha fallecido a los 82 años. La noticia fue publicada este domingo por el diario británico The Telegraph.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Michael Pennington, el actor británico que dio vida al comandante imperial Moff Jerjerrod en Star Wars: El retorno del Jedi, falleció el pasado domingo a los 82 años. La noticia fue confirmada por The Telegraph.

Nacido el 7 de junio de 1943 en Cambridge, Pennington inició su trayectoria en pantalla en 1965 con un papel en la miniserie de la BBC La guerra de los Rose.

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Su carrera se desarrolló principalmente en los escenarios británicos, aunque fue su participación en la sexta entrega de la saga de George Lucas la que le otorgó reconocimiento internacional.

En El retorno del Jedi, Pennington encarnó al oficial encargado de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte. En una de las escenas más recordadas del filme, su personaje recibe la presión directa de Darth Vader para acelerar los trabajos, una secuencia que quedó grabada en la memoria de los seguidores de la franquicia.

En el plano personal, Pennington estuvo casado con la actriz Katharine Barker desde 1964 hasta 1967. De esa unión nació su hijo Mark.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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