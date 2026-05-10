Michael Pennington, actor de "Star Wars: El retorno del Jedi", muere a los 82 años

Nacido el 7 de junio de 1943 en Cambridge, Pennington inició su trayectoria en pantalla en 1965 con un papel en la miniserie de la BBC La guerra de los Rose.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Michael Pennington , el actor británico que dio vida al comandante imperial Moff Jerjerrod en Star Wars: El retorno del Jedi , falleció el pasado domingo a los 82 años. La noticia fue confirmada por The Telegraph.

Su carrera se desarrolló principalmente en los escenarios británicos, aunque fue su participación en la sexta entrega de la saga de George Lucas la que le otorgó reconocimiento internacional.

En El retorno del Jedi, Pennington encarnó al oficial encargado de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte. En una de las escenas más recordadas del filme, su personaje recibe la presión directa de Darth Vader para acelerar los trabajos, una secuencia que quedó grabada en la memoria de los seguidores de la franquicia.

En el plano personal, Pennington estuvo casado con la actriz Katharine Barker desde 1964 hasta 1967. De esa unión nació su hijo Mark.