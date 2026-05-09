Pedro Pascal se emociona al hablar de Grogu y su papel en la saga Star Wars

Santiago, Chile.- Pedro Pascal se emociona cuando habla de su participación en la saga de 'Star Wars' con su personaje de mandaloriano y con la relación tan especial que ha desarrollado con Grogu, que no es un aprendiz, sino un "verdadero compañero", como se verá en el filme que lleva a la gran pantalla las aventuras de la popular serie.

'The Mandalorian and Grogu' (El Mandaloriano y Grogu), que llegará a los cines de todo el mundo el 22 de mayo, muestra la evolución de la relación entre el cazarrecompensas mandaloriano y ese Baby Yoda que se ha convertido en toda una estrella. "Grogu es un verdadero compañero desde el comienzo y Din Djarin (el mandaloriano) desarrolla un instinto paternal cuando encuentra a este pequeño, pero a la vez es consciente de que tiene mucho más poder que él", explicó este viernes el actor chileno en una rueda de prensa virtual. Pascal hablaba desde Londres, acompañado por Sigourney Weaver, que en la película interpreta a la coronel Ward, de la Nueva República. Un filme dirigido por Jon Favreau, creador y guionista de la serie 'The Mandalorian', que ya cuenta con tres temporadas -estrenadas en 2019, 2020 y 2023- y que ha ganado, entre otros premios, 15 Emmy.

Para el actor chileno, formar parte de la familia de 'Star Wars' es un sueño hecho realidad porque creció viendo la trilogía original y está encantado de interpretar un personaje con el que mantiene "la relación creativa más larga" de toda su carrera. También Weaver se mostraba feliz de haberse unido a "un club muy especial", que le ha permitido volver al espacio con una historia muy diferente a la de la saga 'Alien', que le dio la fama hace más de cuarenta años. Pese al tiempo pasado, el público sigue interesado en las historias que se desarrollan en el espacio, algo que para Weaver está relacionado con la esperanza. "Tenemos esperanza primero de que va a haber un futuro y de que podremos ir al espacio; es una visión muy esperanzadora y optimista sobre nuestro futuro", afirmó la actriz, que agregó que "tenemos muchos sentimientos malvados con los que lidiar en estos momentos en la Tierra antes de que podamos empezar a trabajar juntos para llegar a ese punto". Ese punto del que habla la actriz es un mundo lleno de diferentes galaxias, poblado de las razas y criaturas más diversas, aunque también en ese universo hay buenos y malos, como es habitual en la saga de 'Star Wars', salida de la imaginación de George Lucas y cuya primera película se estrenó en 1977, protagonizada por Mark Hamill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo) y Carrie Fisher (princesa Leia).