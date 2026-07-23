Actor de Star Trek revela que él y su hija tuvieron cáncer avanzado al mismo tiempo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor William Shatner , conocido por su papel del capitán Kirk en Star Trek , contó que él y su hija Melanie atravesaron un cáncer avanzado en el mismo periodo de tiempo. El intérprete, de 95 años, recibió en 2023 un diagnóstico de melanoma maligno en estadio 4, con extensión a pulmones y cerebro, mientras su hija, de 61 años, enfrentaba un cáncer de mama también en fase avanzada.

Según relató Melanie a la revista People, el diagnóstico le llegó primero a ella, quien comenzó tratamiento con quimioterapia en un momento de gran angustia personal. El apoyo de su padre, dijo, fue determinante para sobrellevar ese proceso.

Poco después, cuando la evolución de Melanie mostraba mejoría, Shatner recibió su propio diagnóstico tras acudir al médico por un bulto en la mejilla. El actor fue sometido a cirugía para extirpar el tumor y continuó dos años en inmunoterapia sin interrumpir su actividad laboral.

A finales de 2024, padre e hija fueron declarados libres de cáncer. Melanie señaló que la experiencia transformó su forma de vivir, al reducir su temor y aumentar su sensación de libertad. Shatner, por su parte, expresó gratitud por los pequeños detalles cotidianos tras superar la enfermedad.