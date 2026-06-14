Jorge Blanco, actor de "Violetta", llora la pérdida de su bebé: "Somos papás de un angelito"

Ciudad de México, México.- Jorge Blanco, el actor conocido por su papel en "Violetta", y su esposa Stephie Caire anunciaron la pérdida de su primer bebé. La noticia llegó a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales, apenas semanas después de haber anunciado el embarazo. Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 19 de diciembre de 1991, Jorge Blanco Güereña construyó su carrera desde muy joven. Comenzó en "High School Musical: La selección" en 2007, producción en la que también conoció a Caire, con quien desde entonces comparte su vida. La pareja se comprometió el 4 de agosto de 2016, y en enero de 2021 se confirmó públicamente que llevaban casados varios años. El anuncio del embarazo había llegado en abril. En aquel momento, la pareja compartió un video en el que Blanco aparecía con una gorra azul con la palabra DAD ("papá") y Caire lucía una rosa con la inscripción MOM ("mamá").

En el centro de la imagen, una pequeña gorra amarilla completaba el mensaje: MOM + DAD = ME. Ambos sonreían y se abrazaban. En el pie de esa publicación, el cantante escribió: "Ya te amamos con todo el corazón, eres el regalo más grande".

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Ese fue el primer capítulo. El segundo llegó con una crudeza que nadie esperaba. En el comunicado que compartieron para dar la triste noticia, la pareja escribió directamente a su bebé: "Aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros. Seguiremos aprendiendo de ti, celebrándote y amándote cada segundo, eternamente". "Es difícil entender, pero sabemos que viniste a iluminarnos el alma y la existencia, y que cumpliste tu misión muy rápido. Nos cambiaste la vida para siempre y te agradecemos profundamente habernos elegido como tus papis. Ahora somos papás de un angelito que es nuestro orgullo y motivación. Te amamos infinito", continuó el mensaje.

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La pareja no especificó las circunstancias de la pérdida ni la etapa del embarazo en que ocurrió. Al cierre del texto, la pareja se dirigió a su comunidad: "Gracias por todas sus muestras de cariño. En este momento también agradecemos el respeto a nuestra privacidad, nuestro espacio y nuestro proceso para sanar". También dejaron en claro que no desaparecerán de la vida pública, pero que habrá temas que preferirán no tocar. "Por nuestro trabajo, estaremos presentes en eventos, y apreciaremos su comprensión si somos más reservados y no queremos hablar del tema", señalaron, y cerraron los comentarios de la publicación.