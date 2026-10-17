Antonio Banderas y Nicolas Cage se reparten el caso de True Detective 5

Nueva York, Estados Unidos.- HBO confirmó el viernes que Antonio Banderas y Nicolas Cage protagonizarán la quinta temporada de True Detective.
Cage dará vida a Henry Logan y Banderas a Rai García, y la producción arrancará en 2027, según anunció la cadena en un video breve difundido en la red social X.
El teaser repasó a las parejas de detectives de entregas anteriores, como Matthew McConaughey y Woody Harrelson o Colin Farrell y Vince Vaughn, antes de presentar a los nuevos.
El mensaje final fue escueto. “Cage. Banderas. La temporada 5 de True Detective inicia producción en 2027”.
Cage. Banderas. Season 5 of #TrueDetective starts production in 2027. https://t.co/dLnG9hfCMo— HBO Max (@hbomax) October 16, 2026
Más allá de los nombres de los personajes, HBO no ha revelado detalles de la trama ni el título de la temporada. Lo que sí se sabe es que la historia se desarrollará en Jamaica Bay, Nueva York, y que Issa López, responsable de la cuarta entrega, Night Country, escribirá y dirigirá la nueva. Aquella temporada, protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis, transcurrió en Alaska.
Cage se había adelantado a la cadena días antes. Durante un panel en New York Comic Con, el actor dejó caer su participación frente al público. “Creo que probablemente haré otra temporada de televisión. Creo que podría hacer una temporada de True Detective”, dijo.
La noticia tampoco tomó por sorpresa a quienes siguen los movimientos de la serie. En agosto de 2025, The Hollywood Reporter informó que Cage estaba en conversaciones avanzadas para integrarse al elenco, y los rumores sobre Banderas surgieron a finales del año pasado.
Ambos tienen una larga trayectoria en Hollywood, pero hasta ahora nunca habían compartido pantalla en ningún proyecto.
La apuesta llega después de uno de los mejores momentos de la serie. HBO renovó la antología para una quinta temporada en febrero de 2024, poco después de que Night Country concluyera con buenas audiencias y mejores críticas que las de las dos entregas anteriores.
Esa cuarta temporada se convirtió en la más vista de la franquicia, con 12.7 millones de espectadores multiplataforma, según Variety.
Sobre el nuevo escenario, Francesca Orsi, directora de drama y cine original de HBO, había adelantado que la historia estaría “ambientada en Nueva York, en Jamaica Bay. Issa tiene mucho que decir, igual que con Night Country. Es un entorno distinto, pero igual de poderoso”.
Banderas llega con un currículo que abarca desde “La máscara del Zorro” hasta la voz del Gato con Botas en la saga de Shrek.
Sus trabajos más recientes incluyen el biopic de Anthony Bourdain, Tony, y Babygirl, protagonizada por Nicole Kidman. En televisión, interpretó a Pablo Picasso en la serie Genius, de Nat Geo, papel que le valió una nominación al Emmy.
Cage, por su parte, debutó este año en la pequeña pantalla con Spider-Noir, la serie de Prime Video basada en un personaje de Marvel Comics.
Los dos actores también figuran como productores ejecutivos de la temporada, junto a López, Daniel Zelman, Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Steve Golin, Richard Brown, el creador de la serie Nic Pizzolatto, el director de la primera entrega Cary Joji Fukunaga, y los protagonistas de aquella primera temporada, Harrelson y McConaughey.