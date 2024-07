Premios Emmy 2024: Así va la lista de nominados

“The Bear” batió el récord para la comedia más nominada en un mismo año, con 23 candidaturas, por delante de “Only Murders in the Building” , que obtuvo 21.

Los votantes de la Academia de la Televisión no se dejaron intimidar por el uso abundante de subtítulos en la serie, y nominaron a su extraordinario reparto de héroes y villanos japoneses, incluidas sus estrellas Anna Sawai e Hiroyuki Sanada.

Sorprende, sin embargo, que no se nominara a Cosmo Jarvis por su interpretación del marinero inglés abandonado que enmarca la narración de la serie para el público.

The Bear

Ambientada en un caótico restaurante de Chicago regentado por un grupo de cocineros muy unidos, pero ásperos y en ocasiones maltratadores, “The Bear” encabezó las categorías de comedia, haciendo historia con sus 23 nominaciones.

El récord anterior, establecido en 2009, lo tenía “30 Rock”, de Alec Baldwin.

“The Bear”, gran triunfadora por su primera temporada en la anterior edición de los Emmy, regresó con una segunda entrega aún más ambiciosa y experimental.

Suntuosos montajes de platos con estrellas Michelin se combinaron con episodios extraordinarios como “Fishes”, un retrato de una familia disfuncional que se desgarra en una atroz cena.

A pesar de tratar temas como tan difíciles como el dolor y la adicción, “The Bear” también entró a la categoría de comedia, en la que enfrentará a series como “Hacks”, “Abbott Elementary”, “Only Murders in the Building” y “Curb Your Enthusiasm”.