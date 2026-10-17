Tabla de posiciones Liga de España: Barcelona imparable y se aleja de Real Madrid

Sevilla, España.- El FC Barcelona se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Española 2026-2027 tras vencer 5-2 al Real Betis en el estadio La Cartuja, en partido correspondiente a la novena jornada del campeonato. Con este resultado, el conjunto azulgrana llegó a 27 puntos en nueve partidos, producto de nueve victorias y ninguna derrota. Además, suma 38 goles a favor y apenas nueve en contra, para una diferencia de +29.

El Atlético de Madrid ocupa la segunda posición con 22 unidades, cinco menos que el Barcelona, después de disputar nueve encuentros. Por su parte, el Real Betis se mantiene tercero con 19 puntos, pese a la derrota ante los catalanes. El Real Madrid aparece en el cuarto lugar con 18 unidades, aunque tiene un partido pendiente. Los blancos se enfrentarán este domingo al Sevilla, en un compromiso clave para intentar acercarse al liderato. El Sevilla marcha quinto con 14 puntos, mientras que la Real Sociedad es sexta con 13. Más abajo, el Alavés y el Deportivo comparten 11 unidades, aunque el conjunto gallego ha disputado un partido más. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En la parte baja de la clasificación, el Elche ocupa la decimoctava posición con siete puntos, seguido por el Valencia, que suma cinco. El Málaga cierra la tabla con apenas cuatro unidades en ocho encuentros disputados. La lucha por el liderato continúa abierta, pero el Barcelona ha tomado ventaja con un inicio perfecto: nueve triunfos en nueve jornadas y una diferencia de goles que refleja su poder ofensivo.

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