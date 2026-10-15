Piqué lo sabe: Vinculan a Shakira en relación con exjugador de Real Madrid

Shakira enciende las redes al ser vinculada con exjugador de Real Madrid. Lo que informan de la vida sentimental de la cantante con deportista.
Los focos mediáticos se han vuelto a cernir en torno a la vida privada de Shakira.
La cantante colombiana -quien recientemente ha arrasado en Madrid con 13 conciertos- parece haber encontrado un nuevo amor, según se ha informado en El Gordo y la Flaca.
En plena gira de presentación de su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran, el medio americano apunta a que Shakira se encuentra "entusiasmada" por el inicio de una posible nueva relación amorosa con famoso jugador.
Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza a finales de septiembre, cuando las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez abordaron en su pódcast Mamarazzis la posibilidad de que la intérprete colombiana tuviera un nuevo pretendiente.
En ese momento no revelaron su identidad, pero mencionaron que se trataría de un hombre relacionado con el mundo del baloncesto y de considerable estatura.
Posteriormente, el periodista español Jordi Martín señaló a Serge Ibaka como el supuesto protagonista de esta historia.
Uno de los detalles que alimentó las versiones fue la supuesta presencia del exbasquetbolista en varios conciertos de Shakira durante su estancia en Madrid, donde la cantante desarrolló una residencia musical como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
De acuerdo con las informaciones difundidas por la prensa del espectáculo, Ibaka habría acudido a distintas presentaciones de la artista. Incluso, algunos comentarios en redes sociales relacionaron al deportista con un supuesto intercambio de miradas durante la interpretación de Antología, una de las canciones más emblemáticas del repertorio de la barranquillera.
Otro de los detalles que llamó la atención fue la información sobre un presunto viaje en avión privado entre Madrid y París. Según versiones difundidas por Jordi Martín, Shakira e Ibaka habrían compartido ese desplazamiento durante la Semana de la Moda celebrada en la capital francesa.
Ibaka habría acudido incluso a varios conciertos en Madrid, aprovechando su estancia en la capital de España. Posteriormente, ambos habrían compartido trayectos en un avión privado, según informó Jordi Martín. Uno de esos viajes les habría llevado hasta París, durante la semana de la moda que se celebró en la capital gala, según apuntan dichas informaciones al respecto.
En el pasado, Serge Ibaka mantuvo relaciones sentimentales con la modelo francesa Cindy Bruna y la actriz y cantante estadounidense Keri Hilson
Shakira e Ibaka subieron esta fotografía en las redes sociales.
Serge Ibaka es un exbasquetbolista profesional nacido el 18 de septiembre de 1989 en Brazzaville, República del Congo. Tiene nacionalidad española y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su trayectoria en la NBA y en el baloncesto europeo.
Con una estatura de 2,08 metros, Ibaka se destacó especialmente por su capacidad defensiva, los bloqueos y su presencia cerca del aro. Su carrera en Estados Unidos incluyó equipos como Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks.
Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó con los Toronto Raptors, equipo con el que conquistó el campeonato de la NBA en la temporada 2018-2019. También representó a España en competiciones internacionales y obtuvo la medalla de oro en el Eurobasket de 2011, además de la plata olímpica en Londres 2012.
Posteriormente, regresó al baloncesto europeo y pasó por clubes como el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Fuera de las canchas, también ha desarrollado proyectos relacionados con la música y el entretenimiento.
Serge Ibaka formó parte del Real Madrid de baloncesto durante la temporada 2024-2025, después de regresar al club blanco tras su trayectoria en la NBA y el baloncesto europeo.