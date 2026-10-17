Betis vs Barcelona EN VIVO: Hora y dónde ver partido de LaLiga de España en directo

Sevilla, España.- El Betis del chileno Manuel Pellegrini está enfrentando este sábado en La Cartuja a un Barcelona de récord, un rival intratable, líder destacado con ocho victorias en otros tantos partidos y una media abrumadora de más de cuatro goles por jornada.

El grupo que comanda Hansi Flick y lidera Lamine Yamal será una importante piedra de toque para un Betis encaramado en la tercera posición y que llega al duelo con la moral por las nubes tras su goleada liguera a Osasuna (5-2) y su triunfo de prestigio ante el Oporto portugués (3-2) en Liga de Campeones.

Como las credenciales no dan puntos, como se infiere del exigente discurso de Pellegrini, el Betis saldrá por los tres con la intensidad que suele aunque con la certeza de la dificultad de un rival lanzado y ante el que cualquier distracción o laguna de concentración es letal, de lo que hablan los porcentajes que llevan los 'culers'.

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Por ello, el chileno volverá a poner en liza un once en el que, con las obligadas rotaciones que suele por principio y por el calendario, no se aparte de su vocación por el balón, la presión alta para recuperarlo y la intensidad en los duelos para encomendarse a la también acreditada eficacia goleadora de los verdiblancos.

Las combinaciones del hondo fondo de armario bético son numerosas, aunque Pellegrini podría optar por un mediocentro en el que podrían regresar a la titularidad el uruguayo Facundo Bernal y Pablo Fornals, que contaron con menos minutos en el choque ante el Oporto del pasado miércoles.

Isco Alarcón será, en los minutos que determine su evolución física, el faro del juego de ataque bético, en el que las bandas volverán a ser clave con el brasileño Antony Dos Santos y el marroquí Ez Abde, una de las grandes bazas béticas ante el exequipo del extremo.

Otra de las opciones para el centro del campo bético pasa por Dani Ceballos, con cada vez más participación y que cuenta para el duelo contra el Barcelona junto a nombres como Marc Roca, el colombiano Nelso Deossa, Rodrigo Riquelme y el hasta ahora inédito Giovani Lo Celso.

Entre las variantes tácticas de Pellegrini, uno de los puntales es también el delantero colombiano Cucho Hernández por su versatilidad, su juego sin balón y su movimientos con la defensa contraria, lo que induce a pensar en su titularidad ante los de Flick por delante del irlandés Troy Parrot, quien también cuenta con sus opciones y podría tener minutos en función del desarrollo del partido.

Pellegrini, con el Feyenoord holandés en su horizonte europeo de la próxima semana, no se guardará nada aunque tirará de las muchas posibilidades de su banquillo para asaltar a un rival intratable ante el que cualquier suma será un logro para los verdiblancos.

El enfrentamiento ante los béticos abre la semana grande del Barça en este curso, que tendrá como invitado al PSG el próximo martes y como colofón el clásico del domingo 25 en casa ante el Real Madrid.

Además los de Flick, que acumulan diez victorias desde el inicio del curso (ocho en LaLiga y dos en la Champions) persiguen un récord histórico del campeonato, en poder del Real Madrid, que en la campaña 1968-69 acumuló nueve victorias seguidas.

Los azulgrana ya han igualado con los ocho triunfos en LaLiga, su récord de la 2013-14 en la que estaban dirigidos por el argentino 'Tata' Martino.

Frente a los verdiblancos, Flick tiene muchas dudas. Algunas derivadas del calendario inminente y otras por el estado físico de alguno de sus jugadores.

El técnico alemán recupera a Raphael Dias 'Raphinha', que llegó lesionado del parón de selecciones y ha sido baja en los dos últimos partidos: Getafe y Galatasaray, y al neerlandés Frenkie de Jong, que se lesionó en el Mundial y desde entonces se ha estado recuperando, mediante un tratamiento conservador, de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Otra cosa es que el técnico alemán cuente con Raphinha de inicio, visto el exigente calendario de los azulgranas en los próximos ocho días.

La alineación que puede presentar el Barça estará determinada por la política de rotaciones que puede imponer Flick. En defensa, Pau Cubarsí, ausente ante el Galatasaray, es el único fijo. Kounde y Eric se disputan un puesto por la derecha; Espart y Joao Cancelo por el lateral zurdo y Gerard Martín tiene números para repetir en el eje.

En la media, Rodri y Pedri, que están en un gran momento de juego, están llamados a liderar la construcción con Fermín López y Dani Olmo en la media punta.

En la delantera, Lamine Yamal es el único fijo. Flick podría darle minutos a Gabriel Jesus como nueve y apostar por Adeyemi en lugar de Gordon por la derecha.