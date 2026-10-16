Medford estalla en conferencia: "Los chismes me joden, me cag.., no los soporto, vomito"

San José, Costa Rica.- Pese a que su equipo el Saprissa goleara 6-0 al Sporting FC, club en el que militan tres futbolistas hondureños, el técnico Hernán Medford se molestó luego de una interrogante por lo que abandonó la conferencia de prensa.

El Saprissa es líder de la primera división de Costa Rica, este triunfo los hizo alejarse del rival que venció y además, del Cartaginés, su próximo rival de este domingo 18.

Medford habló que su equipo mostró mucha 'intensidad' en este choque ante Sporting, lo cual le gustó, también dejó claro que este el juego que espera siempre mostrar y que los trabajos siempre son los mismos, sin importar el resultado.

"Uno analizan el resultado, no el esquema, usted puede perder jugando bien, solo falta que aparezca uno minimizando el triunfo, hoy le ganamos a un gran equipo y eso ratifica que Saprissa es un equipo muy bueno. Aquí se trabaja igual anque se pierda, todo va por el mismo camino, hoy ganamos, la exigencia es total, no se cambia por un resultado", comenzó diciendo en la conferencia.

La manera como ganaron. "Fuimos tan intensos ofensivamente que metimos seis, y fuimos tan intensos defensivamente que no nos metieron goles. Esa es una de las cosas que me agrada. Fue un equipo con hambre"