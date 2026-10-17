Convocatoria de la Selección de Honduras Sub-15 sin jugadores de Olimpia y Motagua

El estratega español Cristian Aleza , encomendado para liderar este revolucionario proyecto de ligas menores en el país, definió un plantel que genera debate y grandes expectativas por su particular estructura interna, rompiendo con los moldes tradicionales de los procesos juveniles catrachos.

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Sub-15 de Honduras hizo oficial este sábado la lista de convocados para disputar la inédita Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 , que se llevará a cabo en Bakú, Azerbaiyán, a partir del próximo 22 de octubre.

La gran sorpresa de la nómina radica en la ausencia absoluta de futbolistas pertenecientes a Olimpia, Motagua, Marathón y Real España.

En su lugar, el cuerpo técnico de la 'Mini H' ha blindado el grupo apostando fuertemente por las bases de clubes como Platense y Génesis FC, sumando además a jóvenes promesas formadas directamente en los centros pilotos del Programa de Captación de Talentos (TDS) de la FIFA implementado a nivel nacional.

Josué Linares y Santiago Amador, del Platense, y el delantero Jonathan Martínez, del Génesis FC, son los únicos jugadores del ámbito local que aparecen en la convocatoria hondureña.

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Honduras afrontará este Mundial bajo un formato innovador de Fútbol 8, jugando en canchas reducidas con dos tiempos de 20 minutos cada uno. El combinado nacional quedó sembrado en el Grupo P, donde sostendrá duelos frente a Canadá, Guatemala, Guinea, Samoa Americana y Singapur.