Javier López sobre reacción de Eduardo Espinel: "Yo no sería tan dramático"

López aseguró que los recintos de La Paz y Choluteca, donde juegan el Génesis FC y la UPNFM respectivamente, ya no deberían de existir porque anulan el espectáculo y el estado de las canchas pone en peligro la integridad de los jugadores.

Tegucigalpa, Honduras. - El entrenador de Motagua, Javier López , atendió a los medios de comunicación antes de viajar a Puerto Cortés para afrontar la décima fecha del Apertura contra Platense y explicó que la Liga Nacional debe mejorar las condiciones de algunos estadios.

Por otro lado, mostró su apoyo al seleccionador José Molina y coincidió con las declaraciones del técnico de Real España, Juan Ignacio Martínez, quien dijo que Honduras tiene jugadores que podrían estar en Europa.

Partido contra Platense

"La parte más importantes es la que sigue, y es la jornada 10 de Liga Nacional donde nos espera Platense. Es un partido importante para nosotros porque venimos remontando posiciones y nos vamos acercando a Olimpia, España y Marathón. Ellos ya han jugado y tenemos la oportunidad de acercanos y salir con buenas sensaciones".

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Alajuelense en Copa Centroamericana

"Lo del próximo jueves es importante también, pero estamos convencidos que van a venir noches más importantes. En estos momentos nos concentramos en el entrenamiento de hoy, el viaje a Cortés y hacer mañana un buen partido. ¿Si Motagua está en buen momento? Lo veremos al final del partido".

Han dejado escapar puntos en Liga

"En la Liga Nacional no tenemos margen error. Yo me acuerdo que el primer torneo que tuve el privilegio de dirigir estuvimos 17 partidos y perdimos dos. En este torneo ya llevamos tres derrotas que nos duelen. En lo internacional tampoco tenemos margen de error porque una mala noche te aleja de ese sueño de estar una final de Copa Centroamericana".

Eduardo Espinel dijo que se sintió "amateur" por jugar en algunos estadios que no tienen nivel para la Liga y podría perder su profesionalidad, ¿cree que eso es verdad?

"Yo no sería tan dramático en su evaluación, pero hay algunas instalaciones deportivas que deben mejorarse y es urgente. Ya lo comenté tiempo atrás ante ustedes, hay algunos estadios que no están al nivel de la Liga, pero creo que en todos lo demás hemos mejorado, como jugadores, entrenadores, el FVS... pero hay un detalle que hay que dar un paso importante.

El campo de La Paz y Choluteca deberían no exisitir para esta competencia o que hagan algo en ellos para que estén al nivel que se espera, porque le quitan espectáculo a los partidos y arriesga la integridad del jugador".

El proceso de su compatriota José Molina en la Selección

"El proceso es darle continuidad a una idea y que vaya logrando objetivos importante. En Motagua lo tenemos, en base a darle continuidad a esa idea hemos logrado cosas buenas. Con la Selección pasa lo mismo, hay una idea, un cambio de hábitos, de procedimientos y esperamos que cada vez se vea mejor el equipo y vaya alcanzando la identidad que el profe Molina quiere y que también se alcancen resultados que vayan dándole sentido a esa continuidad. Desde aquí es nuestro deseo porque he tenido tiempo de compartir con Francis y el profe Molina, grandes profesionales y desde Motagua deseamos que le vaya bien al fútbol hondureño, ya que es nuestro máximo representante es la Selección".

Ránking de clubes hondureños y la 'H'

"Olimpia, Motagua y Marathón están entre los ochos mejores con la opción de ingresar a la Champions Cup. El fútbol hondureño se ha ganado el cuarto cupo para la próxima Copa Centroamerica, hay muchos puntos positivos, no todo es negativo. En cuanto al ránking, hay un cambio generacional importante en la Selección, esperamos que con este proceso podamos conseguir a corto, medio y largo plazo ir mejorando el ránking de la Selección".

Juan Ignacio Martínez, DT de Real España, dijo que varios futbolistas de Honduras pueden ir a Europa

"Lo tengo claro. Él es una persona que conoce mucho el fútbol español, y que viene comenzando a conocer el fútbol hondureño, es una voz autorizada para hacer ese comentario. Apoyo sus palabras, hay jugadores en Honduras que pueden jugar en Europa y en las mejoras ligas. Recuerdo en un 2-2 contra Olimpia que salió de cambio Moncada y miren ahora dónde está jugando. Me uno a sus palabras".

Formación del futbolista hondureño

"La formación es muy amplia, no es solo lo que se hace en el entrenamiento, es la educación, la cultura, alimentación, creación de hábitos... poco a poco en Honduras se están dando pasos hacia adelante. Pongo de ejemplo a Motagua, que no había psicólogo, nutrición y ahora tenemos todos esos apoyos, que hace que el futbolista se prepare mejor y aumenta su rendimiento".