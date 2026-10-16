Espinel: "No sé si el arbitraje está en contra. Me siento amateur. Me da lástima por el fútbol"

¿Cómo enfocó al equipo para este partido, sabiendo que tienen una final la próxima semana contra Cartaginés? ¿Y cómo valora que Dibble haya sido más importante en este encuentro? ¿Cómo ve las opciones que tiene para fortalecer la parte defensiva? A ver, nosotros tenemos la claridad de que estamos muy mentalizados en el presente, permanentemente en el presente. Hoy les puedo decir que este partido ya me lo olvidé. Estoy pensando en el entrenamiento de la mañana y en la logística del viaje. Este partido ya es historia. A los jugadores les hacemos entender eso. Es difícil, porque, siendo jugador, es mucho más complicado. Por ahí, el jugador tiene miedo de que le peguen, de lesionarse, de que le pase algo y se pierda el próximo partido. Esto es tan lindo que vamos a jugar el próximo miércoles, y no es fácil desde el punto de vista mental. Tratamos de darle importancia al presente. Durante estos días hemos trabajado pensando en este partido, sin hablar de lo que hicimos en el encuentro anterior ni del partido que viene. Ese es el mensaje que tratamos de transmitir. Y, por encima de todas las cosas, buscamos tener variantes y contar con todos los jugadores preparados para que, cuando les toque participar, respondan. Usted me ha hablado de un ejemplo de un jugador, pero creo que esa ha sido nuestra constante. Nosotros preparamos a todos. De hecho, nunca tenemos un once titular indiscutible. El método que hemos elegido para trabajar, independientemente de que se pueda ganar o perder, consiste en tener a todos concentrados y ocupados, pensando que pueden formar parte de un partido y que tienen que estar preparados.

¿Qué es lo que más le ha gustado o qué destaca del análisis del partido de hoy? Por supuesto que estoy feliz y agradecido. En cuanto al partido, lo que más me gustó fue que el equipo, creo que durante los 90 minutos, trató de ganar el partido. Por ahí, el primer tiempo no fue tan claro, pero sí tuvimos dos o tres situaciones de gol más claras que el rival. De hecho, creo que el rival no tuvo ni una tapada de Edrick; no tuvo que hacer ninguna atajada, salvo los tiros penales que le patearon. En el segundo tiempo, después de corregir algunas cosas en el entretiempo que no nos gustaban y que pudimos acomodar, creo que ahí sí vimos la versión que queríamos del equipo, con mucha más agresividad a la hora de recuperar el balón y con muchos pases filtrados para concretar ese pase hacia adelante. Creo que lo que nos faltó en el primer tiempo fue un poco más de juego largo que de juego corto, y eso nos dificultó ser un poquito más eficaces. Sin embargo, rescato que, pese a que no hicimos un gran primer tiempo, tampoco pasamos momentos difíciles. En el segundo tiempo, desde el punto de vista físico y futbolístico, creo que hubo un solo equipo en el campo de juego.

Olimpia es líder del torneo y está en las semifinales de la Copa Centroamericana. Creo que la gente está ilusionada con este equipo. ¿Cree que es el mejor Olimpia que hemos visto desde que usted llegó o todavía falta más de este equipo?

La gente está ilusionada y está bien. Nosotros también estamos muy ilusionados. Estamos jugando cosas lindas, disputando dos torneos y siendo protagonistas en ambos. Pese a que sabíamos que podía pasar, o a que la crítica por ahí no nos daba como favoritos para estar en esta situación que estamos viviendo hoy, creo que la gente también tiene que ilusionarse. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta hoy. Tratamos de seguir mejorando, tanto a los jugadores grandes como a los chicos, y seguimos motivando a los futbolistas que tienen menos minutos, porque muchas veces son ellos los que terminan definiendo el torneo, tanto en una competición como en la otra. Entonces, no diría cuál es el mejor Olimpia, porque, en lo personal, siempre quiero más. Por eso hoy, durante el primer tiempo, no estaba cómodo. Más allá de que no corríamos el riesgo de que el rival nos castigara —al contrario, porque la verdad es que solamente tuvo esa jugada del penal—, no estábamos mostrando el equipo que nosotros queremos. En el segundo tiempo fuimos mucho mejores, pero tenemos que ser todavía mejores. Si queremos conseguir cosas importantes, tenemos que dar más.

Está más tranquilo con saber que han logrado los objetivos que venían buscando. Utilizaron a futbolista como Kevin Güity y tuvieron un partido sin problemas y sin remates peligrosos del rival. ¿Esto les da un impulso anímico para el torneo internacional

Primero, nuestro objetivo no es quedar primeros. Nuestro objetivo es ganar partidos. Si hoy quedamos primeros, es circunstancial. Todavía queda mucho camino por recorrer. Sí queríamos ganar el partido, pero no por quedar primeros. Queríamos ganar porque somos Olimpia. Era un clásico y, como usted dice, ganar lo que viene es importantísimo, porque sirve para la confianza y la motivación. Como usted mencionaba, estamos teniendo contratiempos y estamos tratando de solucionar los problemas que generan las sanciones y las suspensiones. Emanuel Cuello hoy tuvo la cirugía. Lamentablemente, venía siendo uno de los pilares para nosotros, aportando en el intercambio de posiciones. Son cosas que pasan, y aquí hay que valorar la plantilla y el trabajo. Esto no es improvisado; se ha trabajado. Usted ya me conoce: siempre opto por poner a jugadores que puedan desempeñarse en más de una posición, porque estas situaciones ocurren, especialmente cuando uno tiene un plantel corto. Y, bueno, estoy contento con eso, porque todos están preparados. Más allá de que a veces no se den los resultados o el funcionamiento, todos dejan lo mejor de sí por el compañero, y eso es lo más importante.

El sábado expresó malestar relacionadas con el arbitraje, usted no habló demasiado del tema. Vemos a varios jugadores de Olimpia acercándose a Said y a su asistente después de que este falla en el segundo penal. ¿Cómo controla el temperamento de su equipo cuando parece que el tema arbitral está en contra?

Yo no dije nada sobre temas arbitrales. Después ponen un título y eso me perjudica. Yo no hablé de eso. No sé si el arbitraje está en contra. Lo que sí me molesta es, por ahí, la falta de respeto dentro del campo por parte de quienes son autoridad. Nosotros tratamos de ser respetuosos. Lo que me pone mal es que los criterios no sean iguales para todos. Entonces, aquí habría que hacer una reunión con todos los involucrados en el fútbol y revisar cómo es el reglamento. A nosotros hoy nos señalan a Edrick Menjívar por hacer tiempo, por ejemplo, en casi todos los partidos. Nosotros somos un equipo que no hace tiempo. Incluso, nuestros jugadores tienen la orden de no perder tiempo. Hay equipos que empiezan a hacer tiempo desde el inicio, como hoy, y no pasa nada. Ahora pasamos a ganar nosotros y ya nos empiezan a contar el tiempo. Entonces, los criterios... Está bien, hay que contar el tiempo. No se puede perder tiempo y tampoco nos gusta que nuestros jugadores lo hagan. Pero que el criterio sea parejo. A nosotros nos expulsan a un miembro del cuerpo técnico en el partido pasado por salir del área técnica. Si ustedes quieren, los invito a revisar todos los partidos anteriores de Olimpia, desde que llegué. O miren los partidos a partir de ahora. El área técnica de Olimpia es donde está parado nuestro cuerpo técnico. No sé, mírenlo ustedes. Fíjense cuántas personas de los equipos contrarios permanecen en el área técnica. Por ejemplo, en el partido pasado, cuando se produjo el gol de Real España, ¿cuántas personas había cuando el árbitro revisaba la jugada del VAR? Había cinco integrantes del cuerpo técnico al lado del árbitro. Entonces, si alguien sale del área técnica, está bien, tienen que expulsarlo, pero que expulsen a todos los equipos por igual. Eso es lo que me molesta: que no haya el mismo criterio para todos. Nada más. Yo no estoy diciendo que nos perjudiquen deliberadamente en este partido.

Se van acumulando situaciones en las que uno quiere ser profesional dentro de lo que puede y sabe. Uno quiere hacer las cosas profesionalmente, pero yo me siento amateur. Me sentí amateur en el partido pasado, por el entorno y por todo lo que ocurrió. Me siento amateur. Y me da lástima, me da lástima por el fútbol hondureño, por este desconocimiento del reglamento. Lo que pasó con un gol en la fecha pasada... No voy a decir de qué gol se trata. Ustedes lo saben. Es decir, el desconocimiento del reglamento es grave. Es un muchacho. Es grave. Yo me puedo equivocar, sí, pero hay cosas que demuestran que no se conoce el reglamento. Entonces, cada vez me siento más amateur. Y algunos, por ahí, dicen: 'Este uruguayo se va'. Y a lo mejor me voy, sí, porque cada vez me estoy sintiendo más amateur. Si hay algo que busco en mi profesión, al igual que ustedes en la suya, es crecer. Y si uno no crece, me pregunto qué estoy haciendo acá. Yo no vine por lo económico. Ya se los he dicho: no es una apuesta económica, sino una apuesta profesional. Y si no hay crecimiento a nivel profesional, me pregunto: ¿qué estoy haciendo acá? Esto aplica para todo. Ustedes están haciendo muchas preguntas sobre por qué el fútbol hondureño está como está. Tenemos que preguntarnos realmente si somos profesionales y si hacemos las cosas necesarias para serlo. Yo estoy aquí para ayudar, colaborar y, desde mi punto de vista, hacer lo posible para que seamos profesionales. Pero terminan venciéndote, terminan desgastándote. Y yo realmente estoy reflexionando mucho sobre todas estas situaciones. Uno viene con muchas ganas, con una motivación enorme, proyecta a los jóvenes y está contento. Pero llega un momento en el que ocurre una situación que tira todo abajo. Uno ve estas cosas porque está en el fútbol desde hace muchos años. Llevo más de 25 años, 35 años en el fútbol. Sé las cosas que se hacen bien y las que se hacen mal. Y algunas cosas se hacen mal a propósito. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Por eso, de alguna manera, hago un llamado a la reflexión: tratemos de ser profesionales, intentemos mejorar, reunámonos y conversemos. Desde que llegué estoy diciendo eso. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante.