Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Olimpia es líder y golpe a Real España; Marathón escala

En el primer partido, Marathón derrotó 2-1 al Olancho FC en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Damin Ramírez y Nicolás Messiniti anotaron para el Monstruo Verde, mientras que Pozantes marcó para los Potros.

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, luego de los triunfos de Marathón y Olimpia este jueves.

Más tarde, Olimpia también venció 2-1 al Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Nicolás Dibble fue la figura del encuentro al marcar un doblete para darle los tres puntos al conjunto albo.

Con este resultado, Olimpia suma 23 puntos y se coloca como líder del torneo Apertura 2026, desplazando al Real España, que se queda con 21 unidades y pierde su invicto en el campeonato.

Marathón también alcanzó los 21 puntos tras imponerse a Olancho FC, pero se ubica en la tercera posición por detrás de Olimpia y Real España.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Motagua permanece en la cuarta posición con 16 puntos, mientras que Olancho FC continúa en el quinto puesto con 12 unidades.

En el sexto lugar aparece el Génesis PN con 11 puntos, seguido por Independiente con 10. Estrella Roja y Lobos UPNFM suman nueve unidades cada uno, mientras que Platense tiene ocho puntos.

En la parte baja, el CD Choloma aparece en la clasificación con siete unidades y Juticalpa se mantiene en el último puesto con seis puntos.

La jornada continuará este sábado 17 de octubre con tres encuentros: Platense enfrentará a Motagua, Juticalpa jugará contra CD Choloma e Independiente se medirá a Lobos UPNFM.