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Marathón vs Olancho EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

El Marathón y Olancho FC buscan salir de un hueco que han caído en este torneo Apertura esta tarde-noche que se enfrentan en el Olímpico

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 16:24
Marathón vs Olancho EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Damín Ramírez anotó su segundo gol en este torneo con el Marathón.

 Foto: Moisés Valenzuela

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón de Silvio Rudman está derrotando 2-0 al Olancho FC por la décima jornada del torneo Apertura en la cancha del estadio Olímpico de la ciudad industrial del país.

Alineaciones

Marathón: 1. Jonathan Rougier, 16. Natanael Martínez, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 8. Tomas Sorto, 9. Brian Farioli, 22. Carlos Argueta, 10. Damin Ramírez, 12. Yeison Mejía y 11. Nicolás Messiniti.

Olancho: 29. Gerson Argueta, 2. Óscar Almendarez, 33. Nelson Muñoz, 3. Juan Lasso, 7. Diego Rodríguez, 23. Juan Delgado, 8. Henry Gómez, 12. Dennis Andino, 20. Yererson Cabrera, 30. Marlon Ramírez y 27. Jerry Bengtson

Los 'verdolagas' llegan presionados a este juego luego de ser eliminados de Copa Centroamericana, caer ante Juticalpa e igualar en su último compromiso ante UPN.

Mientras que los Potros no pueden ganar, su últim victoria fue el 16 de agosto ante Juticalpa, luego suma un empate ante Olimpia, derrota contra Motagua y después volvió a igular ante Choloma, Real España, Génedis e Independiente.

Pese a todo, Marathón podría alcanzar a Real España en la cima de la tabla (21) si gana este juego, mientras que Olancho podría acercársele a Motagua.

Hora y canal dónde ver partido

Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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