Marathón vs Olancho EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

San Pedro Sula, Honduras .- El Marathón de Silvio Rudman está derrotando 2-0 al Olancho FC por la décima jornada del torneo Apertura en la cancha del estadio Olímpico de la ciudad industrial del país.

Alineaciones

Marathón: 1. Jonathan Rougier, 16. Natanael Martínez, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 8. Tomas Sorto, 9. Brian Farioli, 22. Carlos Argueta, 10. Damin Ramírez, 12. Yeison Mejía y 11. Nicolás Messiniti.

Olancho: 29. Gerson Argueta, 2. Óscar Almendarez, 33. Nelson Muñoz, 3. Juan Lasso, 7. Diego Rodríguez, 23. Juan Delgado, 8. Henry Gómez, 12. Dennis Andino, 20. Yererson Cabrera, 30. Marlon Ramírez y 27. Jerry Bengtson

Los 'verdolagas' llegan presionados a este juego luego de ser eliminados de Copa Centroamericana, caer ante Juticalpa e igualar en su último compromiso ante UPN.

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Mientras que los Potros no pueden ganar, su últim victoria fue el 16 de agosto ante Juticalpa, luego suma un empate ante Olimpia, derrota contra Motagua y después volvió a igular ante Choloma, Real España, Génedis e Independiente.

Pese a todo, Marathón podría alcanzar a Real España en la cima de la tabla (21) si gana este juego, mientras que Olancho podría acercársele a Motagua.