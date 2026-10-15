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Elsa Oseguera hace confesión sobre demanda contra jugador hondureño Romell Quioto

El caso se remonta a 2018, cuando la comunicadora habría denunciado la divulgación de fotografías y videos íntimos

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 13:27
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Elsa Oseguera sorprende al hacer confesión sobre la demanda que le ganó al jugador hondureño Romell Quioto y revela en qué gastó el dinero.

Fotos: Cortesía.
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La presentadora hondureña Elsa Oseguera volvió a generar polémica tras recordar la demanda que interpuso hace varios años contra el futbolista Romell Quioto.
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El caso se remonta a 2018, cuando la comunicadora habría denunciado la divulgación de fotografías y videos íntimos sin su consentimiento.
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La controversia llegó a los tribunales del condado de Harris, en Houston, Texas, donde presentó una demanda civil contra el delantero hondureño.
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En aquel momento, la acción legal reclamaba una fuerte suma de dinero por presuntos daños relacionados con la invasión de su privacidad.
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Oseguera sostuvo que la difusión del material afectó su vida personal y profesional.
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La disputa también generó numerosas reacciones en redes sociales debido a la popularidad de ambos hondureños.
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Años después, Elsa aseguró que había ganado la demanda y que obtuvo dinero como resultado del proceso.
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Sin embargo, no se ha confirmado públicamente la cantidad exacta que habría recibido.
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Ahora, la presentadora volvió a hablar del tema y sorprendió al revelar qué ocurrió con esos recursos económicos.
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Mediante un en vivo de Tiktok le dijeron que hablara sobre el caso de Romell Quioto.

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“Gané una demanda y un hombre se juntó conmigo y se hartó ese dinero”, confesó la comunicadora.
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Sus declaraciones despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la identidad del hombre al que hacía referencia.
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Algunos usuarios dedujeron que podría tratarse de una expareja de la presentadora, aunque ella no confirmó esa interpretación.
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Actualmente, Quioto está teniendo un paso destacado por su nuevo equipo, el Al-Ula F. C de Arabia Saudita.
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Cabe recordar que tras el fracaso de Honduras rumbo al Mundial United 2026, decidió retirarse de la Selección Nacional.

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El atacante catracho cambió su vida y se mantiene alejado de las polémicas que lo afectaron durante el comienzo de su carrera.

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