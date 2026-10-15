Elsa Oseguera hace confesión sobre demanda contra jugador hondureño Romell Quioto

Elsa Oseguera sorprende al hacer confesión sobre la demanda que le ganó al jugador hondureño Romell Quioto y revela en qué gastó el dinero.
La presentadora hondureña Elsa Oseguera volvió a generar polémica tras recordar la demanda que interpuso hace varios años contra el futbolista Romell Quioto.
El caso se remonta a 2018, cuando la comunicadora habría denunciado la divulgación de fotografías y videos íntimos sin su consentimiento.
La controversia llegó a los tribunales del condado de Harris, en Houston, Texas, donde presentó una demanda civil contra el delantero hondureño.
En aquel momento, la acción legal reclamaba una fuerte suma de dinero por presuntos daños relacionados con la invasión de su privacidad.
Oseguera sostuvo que la difusión del material afectó su vida personal y profesional.
La disputa también generó numerosas reacciones en redes sociales debido a la popularidad de ambos hondureños.
Años después, Elsa aseguró que había ganado la demanda y que obtuvo dinero como resultado del proceso.
Sin embargo, no se ha confirmado públicamente la cantidad exacta que habría recibido.
Ahora, la presentadora volvió a hablar del tema y sorprendió al revelar qué ocurrió con esos recursos económicos.
Mediante un en vivo de Tiktok le dijeron que hablara sobre el caso de Romell Quioto.
“Gané una demanda y un hombre se juntó conmigo y se hartó ese dinero”, confesó la comunicadora.
Sus declaraciones despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la identidad del hombre al que hacía referencia.
Algunos usuarios dedujeron que podría tratarse de una expareja de la presentadora, aunque ella no confirmó esa interpretación.
Actualmente, Quioto está teniendo un paso destacado por su nuevo equipo, el Al-Ula F. C de Arabia Saudita.
Cabe recordar que tras el fracaso de Honduras rumbo al Mundial United 2026, decidió retirarse de la Selección Nacional.
El atacante catracho cambió su vida y se mantiene alejado de las polémicas que lo afectaron durante el comienzo de su carrera.