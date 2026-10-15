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Enorme llegada de la Ultra Fiel, la belleza en el Nacional y la afición de Real España

Enorme ambiente se vivió en la previa del clásico entre el Olimpia y Real España en el estadio Nacional por la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 19:23
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Enorme ambiente se vivió en la previa del clásico entre el Olimpia y Real España en el estadio Nacional por la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras

 Foto: Estalin Irias
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La belleza olimpista no podía faltar en este importante juego del torneo Apertura, no es para menos, se disputan el liderato del mismo
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¿Y por qué tan solita? Esta linda chica no tuvo compañía en el estadio Nacional.
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Este hombre estuvo bien acompañado de dos guapas jóvenes en el partido del Olimpia ante el Real España en el estadio Nacional.
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Bien concentrada en el juego. Así fue captada esta linda chica en el clásico entre el Olimpia y Real España.
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Las bellas modelos no pueden faltas y esta chica con ese dulce carita enamoró a más de alguno
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Buscaron a las chicas más bonitas de la capital y aquí una muestra.
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Guapa modelo que fue captada en el estadio Nacional y esta chicas además es fiel aficionada del Olimpia.
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También se vio aficionados del Real España, viajaron desde San Pedro Sula con la ilusión de un triunfo en casa del Olimpia.
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Así fue la llegada de la barra Ultra Fiel al estadio Nacional para el partido del Olimpia ante el Real España. Los leones siempre son bien representados por su aficionados.
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