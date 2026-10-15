Enorme llegada de la Ultra Fiel, la belleza en el Nacional y la afición de Real España

Enorme ambiente se vivió en la previa del clásico entre el Olimpia y Real España en el estadio Nacional por la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras
La belleza olimpista no podía faltar en este importante juego del torneo Apertura, no es para menos, se disputan el liderato del mismo
¿Y por qué tan solita? Esta linda chica no tuvo compañía en el estadio Nacional.
Este hombre estuvo bien acompañado de dos guapas jóvenes en el partido del Olimpia ante el Real España en el estadio Nacional.
Bien concentrada en el juego. Así fue captada esta linda chica en el clásico entre el Olimpia y Real España.
Las bellas modelos no pueden faltas y esta chica con ese dulce carita enamoró a más de alguno
Buscaron a las chicas más bonitas de la capital y aquí una muestra.
Guapa modelo que fue captada en el estadio Nacional y esta chicas además es fiel aficionada del Olimpia.
También se vio aficionados del Real España, viajaron desde San Pedro Sula con la ilusión de un triunfo en casa del Olimpia.
Así fue la llegada de la barra Ultra Fiel al estadio Nacional para el partido del Olimpia ante el Real España. Los leones siempre son bien representados por su aficionados.