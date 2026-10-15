Olimpia vs Real España EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Real España se preparan para protagonizar uno de los partidos más esperados de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. El clásico moderno se disputará este jueves en Tegucigalpa, con dos equipos que llegan separados por apenas un punto en la tabla de posiciones.

La cima del campeonato estará en juego en un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin. Real España llega como líder e invicto, mientras que Olimpia buscará aprovechar su condición de local para arrebatarle el primer puesto y confirmar su candidatura al título.

La Máquina atraviesa un gran momento futbolístico. El equipo dirigido por el español Juan Ignacio Martínez suma 21 puntos y se ha convertido en uno de los principales protagonistas del torneo, gracias a los resultados que lo mantienen en lo más alto de la clasificación.

El conjunto aurinegro afrontará una prueba de máxima exigencia en la capital, donde intentará demostrar que su buen rendimiento también puede traducirse en una victoria frente a uno de sus principales rivales. Sin embargo, tendrá una baja importante: el volante ofensivo Nixon Cruz no estará disponible debido a molestias musculares.

A este desafío se suma una estadística que Real España buscará dejar atrás. Los sampedranos acumulan 11 años sin ganar en Tegucigalpa, una racha que contempla 24 partidos sin triunfos en la capital. Su última victoria ante Olimpia en ese escenario se remonta a 2015, cuando se impusieron por marcador de 2-1.

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Ahora, los dirigidos por Martínez tendrán la oportunidad de romper esa sequía en un momento favorable y reforzar su condición de candidatos a conquistar el Apertura. Un triunfo no solamente significaría tres puntos importantes, sino también un golpe anímico frente a un rival directo en la pelea por el campeonato.

Olimpia, por su parte, no quiere dejar escapar la oportunidad de recuperar el liderato. El equipo comandado por el uruguayo Eduardo Espinel ocupa la segunda posición con 20 unidades, por lo que una victoria le permitiría superar a los aurinegros y tomar el control de la clasificación.

Los albos confían en su experiencia en partidos de alta presión y en el respaldo de su afición para imponerse en un encuentro que puede marcar un antes y un después en la lucha por el primer lugar. La mínima diferencia de puntos aumenta la importancia del compromiso, pues cualquier resultado tendrá consecuencias directas en la tabla.

Sin embargo, el calendario también representa un reto para el conjunto merengue. Olimpia tiene en el horizonte las semifinales de la Copa Centroamericana, donde se enfrentará al Cartaginés de Costa Rica. Los blancos deberán viajar la próxima semana para disputar el encuentro de ida, en una serie que les ofrece la posibilidad de seguir peleando por un título internacional.

Con estos ingredientes, el clásico moderno llega en un momento determinante para ambos clubes. Real España intentará defender su invicto, conservar la cima y romper su larga sequía de victorias en Tegucigalpa, mientras que Olimpia buscará aprovechar la localía para dar el salto al primer lugar.