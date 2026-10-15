Jugador sacado en ambulancia, MVP de Olimpia y tristeza de Real España tras perder invicto

Olimpia bajó de las nubes a Real España y le quitó el invicto en Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
Real España llegó primero al Nacional. Buba López encabezó la delegación aurinegra a su llegada al Estadio Nacional Chelato Uclés para disputar el clásico moderno frente al Olimpia.
Como es habitual, las bellas aficionadas hondureñas acapararon las miradas en las afueras del Estadio Nacional Chelato Uclés.
La guapa dama captada por el lente de EL HERALDO en la previa del clásico.
Imanol Enríquez no apareció en la convocatoria de los albos para enfrentar al Real España. Hasta el momento, se desconoce la razón de su ausencia, pese a que el argentino venía siendo titular con el Rey de Copas.
La barra organizada del Olimpia protagonizó una multitudinaria caminata por las calles de Tegucigalpa antes del clásico moderno contra el Real España.
La pirotecnia se hizo presente en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés, elevando la emoción de los aficionados antes del esperado enfrentamiento.
Una impresionante manta de la Ultra Fiel engalanó el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde el Olimpia juega como local frente al Real España.
Jorge Benguché puso felices a los aficionados del Olimpia al ser titular tras recuperarse de lesión que lo habái alejado de las canchas.
El 11 titular de Olimpia: Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Kevin Güity, Félix García, Jorge Álvarez, Raúl García, Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble, Kilmar Peña y Jorge Benguché.
Así salió Real España: Luís López, Jeffrey Ramos, Franklin Flores, Devron García, Anthony García, Jhow Benavídez, Eddie Hernández, Marco Aceituno, Marcelo Pereira, Carlos Mejía, Roberto Osorto
La cuarteta arbitral estuvo encabezada por el reconocido Said Martínez.
Olimpia salió mejor en los primeros minutos del partido. Incluso, tuvo oportunidad de abrir el marcador por medio de Kilmar Peña.
Said Martínez perdonó a "Buba" López. El árbitro no expulsó al portero de Real España tras esta acción en el área contra Jorge Benguché.
"Buba" López salió lesionado tras el encontronazo de la misma jugada contra Benguché y tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica privada de Tegucigalpa.
Al minuto 42, Jorge Benguché envió un centro perfecto al área y Nicolás Dibble llegó para cerrar la pinza y poner el primero del partido.
El jugador uruguayo anotó su primer gol con Olimpia en Liga Nacional de Honduras.
Olimpia se ponía a ganar en el clásico ante Real España en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
Real España no se quedó de brazos cruzados y rápidamente puso el empate. Mano de Emanuel Hernández en el área de Olimpia, el árbitro sancionó penal y Eddie Hernández no perdonó para poner el 1-1.
El killer aurinegro engañó a Edrick Menjívar y sumó un tanto más a su cuenta personal.
Al minuto 57, Dibble agarró la pelota desde la izquierda, se creó el espacio y soltó un riflazo inalcanzable para el portero "Pipo" López.
El uruguayo estaba encendido y puso a ganar 2-1 a los albos ante la máquina.
El técnico Eduardo Espinel no se quedó tranquilo pese a resultado a su favor y siguió dando instrucciones a sus dirigidos.
Real España tuvo oportunidad e empatarlo, pero Eddie Hernández falló un penal en los últimos minutos del juego.
Olimpia se llevó el triunfo y es nuevo líder del torneo Apertura del Liga Nacional de Honduras.