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Jugador sacado en ambulancia, MVP de Olimpia y tristeza de Real España tras perder invicto

Te mostramos las mejores postales que dejó el clásico entre Olimpia y Real España

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 19:57
Jugador sacado en ambulancia, MVP de Olimpia y tristeza de Real España tras perder invicto
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Olimpia bajó de las nubes a Real España y le quitó el invicto en Liga Nacional. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: Estalin Irías / EL HERALDO.
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Real España llegó primero al Nacional. Buba López encabezó la delegación aurinegra a su llegada al Estadio Nacional Chelato Uclés para disputar el clásico moderno frente al Olimpia.
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Como es habitual, las bellas aficionadas hondureñas acapararon las miradas en las afueras del Estadio Nacional Chelato Uclés.
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La guapa dama captada por el lente de EL HERALDO en la previa del clásico.
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Imanol Enríquez no apareció en la convocatoria de los albos para enfrentar al Real España. Hasta el momento, se desconoce la razón de su ausencia, pese a que el argentino venía siendo titular con el Rey de Copas.
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La barra organizada del Olimpia protagonizó una multitudinaria caminata por las calles de Tegucigalpa antes del clásico moderno contra el Real España.
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La pirotecnia se hizo presente en los alrededores del Estadio Nacional Chelato Uclés, elevando la emoción de los aficionados antes del esperado enfrentamiento.
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Una impresionante manta de la Ultra Fiel engalanó el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde el Olimpia juega como local frente al Real España.
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Jorge Benguché puso felices a los aficionados del Olimpia al ser titular tras recuperarse de lesión que lo habái alejado de las canchas.

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El 11 titular de Olimpia: Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Kevin Güity, Félix García, Jorge Álvarez, Raúl García, Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble, Kilmar Peña y Jorge Benguché.
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Así salió Real España: Luís López, Jeffrey Ramos, Franklin Flores, Devron García, Anthony García, Jhow Benavídez, Eddie Hernández, Marco Aceituno, Marcelo Pereira, Carlos Mejía, Roberto Osorto
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La cuarteta arbitral estuvo encabezada por el reconocido Said Martínez.

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Olimpia salió mejor en los primeros minutos del partido. Incluso, tuvo oportunidad de abrir el marcador por medio de Kilmar Peña.

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Said Martínez perdonó a "Buba" López. El árbitro no expulsó al portero de Real España tras esta acción en el área contra Jorge Benguché.
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"Buba" López salió lesionado tras el encontronazo de la misma jugada contra Benguché y tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica privada de Tegucigalpa.

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Al minuto 42, Jorge Benguché envió un centro perfecto al área y Nicolás Dibble llegó para cerrar la pinza y poner el primero del partido.

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El jugador uruguayo anotó su primer gol con Olimpia en Liga Nacional de Honduras.
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Olimpia se ponía a ganar en el clásico ante Real España en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

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Real España no se quedó de brazos cruzados y rápidamente puso el empate. Mano de Emanuel Hernández en el área de Olimpia, el árbitro sancionó penal y Eddie Hernández no perdonó para poner el 1-1.
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El killer aurinegro engañó a Edrick Menjívar y sumó un tanto más a su cuenta personal.

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Al minuto 57, Dibble agarró la pelota desde la izquierda, se creó el espacio y soltó un riflazo inalcanzable para el portero "Pipo" López.
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El uruguayo estaba encendido y puso a ganar 2-1 a los albos ante la máquina.

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El técnico Eduardo Espinel no se quedó tranquilo pese a resultado a su favor y siguió dando instrucciones a sus dirigidos.

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Real España tuvo oportunidad e empatarlo, pero Eddie Hernández falló un penal en los últimos minutos del juego.

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Olimpia se llevó el triunfo y es nuevo líder del torneo Apertura del Liga Nacional de Honduras.

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