Pellegrini explota tras "ayuda" arbitral al Barcelona y se lleva de encuentro a Lamine Yamal

Sevilla, España.- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha resaltado la "sensación de impotencia" que lo invade tras perder en casa contra el Barcelona por 2-5, un "resultado que no refleja el partido" y que se dio debido a "decisiones incomprensibles e inexplicables" de Ricardo de Burgos.

"Nos dejaron en inferioridad, anuló un gol de forma absurda porque la infracción sería a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. En el tercero, le ponen la bota a un jugador nuestro la altura de la cabeza. La expulsión es un provocación de Lamine Yamal. Sacó amarilla a uno y echó al otro", resumió Pellegrini.