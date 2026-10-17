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Pellegrini explota tras "ayuda" arbitral al Barcelona y se lleva de encuentro a Lamine Yamal

El técnico bético se satisfizo por haber "logrado jugarle de igual a igual al Barcelona once contra once

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 14:06
Pellegrini explota tras ayuda arbitral al Barcelona y se lleva de encuentro a Lamine Yamal

Betis terminó cayendo por goleada 5-1 ante los azulgranas.

Foto: Cortesía.

Sevilla, España.- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha resaltado la "sensación de impotencia" que lo invade tras perder en casa contra el Barcelona por 2-5, un "resultado que no refleja el partido" y que se dio debido a "decisiones incomprensibles e inexplicables" de Ricardo de Burgos.

"Nos dejaron en inferioridad, anuló un gol de forma absurda porque la infracción sería a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. En el tercero, le ponen la bota a un jugador nuestro la altura de la cabeza. La expulsión es un provocación de Lamine Yamal. Sacó amarilla a uno y echó al otro", resumió Pellegrini.

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El técnico santiaguino opinó que "fue un partido con mucha incidencias y faltas" por lo que es comprensible que "el árbitro estuviera acelerado" pero, en la acción del 2-2 anulado, "Cucho -Hernandez- va a parar con el pecho y le da el defensa del Barcelona y le pega en la mano. Es lo que provoca la infracción. Son incidencias que liquidan el espectáculo ante 70.000 personas".

Pellegrini alabó a dos "jugadores muy importantes, Ceballos y Lo Celso", que hoy jugaron su primer encuentro como titulares de la temporada y que fueron alineados con "la idea de tener más la pelota", algo que consiguió hasta que "la expulsión" de Facundo Bernal "desequilibró el partido".

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El técnico bético se satisfizo por haber "logrado jugarle de igual a igual al Barcelona once contra once" porque competir "contra mejor equipo del torneo no es fácil" y sólo pudo "desequilibrar el partido con un hombre más".

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Redacción web
Agencia EFE

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