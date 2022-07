¿Cómo identificar la dermatitis atópica? Aquí las señales

¿Cómo identificarla?

Aunque los síntomas pueden variar en cada persona, estos son algunos de los más generales: piel seca, picazón, manchas de color rojo a marrón grisáceo, especialmente en las manos, los pies, los tobillos, las muñecas, el cuello, la parte superior del pecho, los párpados, la parte interna de los codos y las rodillas, y, en el caso de los bebés, el rostro y el cuero cabelludo; pequeñas protuberancias que pueden supurar líquido y formar costras si se las rasca, piel engrosada, agrietada y escamosa; piel en carne viva, sensible e inflamada por rascarse.

Si sospecha que padece dermatitis atópica y aún no tiene un diagnóstico, trate, mientras tanto, de no exponer su piel al sol, de mantener una buena higiene corporal, en su ropa de uso diario y en su ropa de cama, porque el problema con este trastorno es que su piel no conserva la humedad y no ofrece la protección que su piel necesita contra las bacterias, los irritantes y los alérgenos.

