¿Por qué la niñez marca tanto la vida que tendremos de adultos?

Cuando los padres dicen: “No fuimos los mejores padres, pero ahí se criaron los hijos, están sanos”. Pero sanos en qué sentido... ¿físicamente? Porque la salud emocional es otra cosa de la que no se habla, y la que termina afectando a una persona en su pasado, presente y futuro.

Una persona que tuvo una infancia con carencias emocionales puede verse así: minimiza sus emociones o no las expresa, duda de sus capacidades y/o habilidades, le cuesta abrirse a los demás hasta en los aspectos positivos, siempre busca la validación de otras personas, minimiza sus propios logros, constantemente siente presión por demostrar su valor, le cuesta tomar decisiones y es una persona insegura.

Minimizar las carencias emocionales a las que los padres sometieron a sus hijos en la niñez es solo un ejemplo del daño que puede traspasar generaciones tras generaciones.

Y solo un adulto consciente de sus heridas y que lucha por sanarlas será capaz de romper esa cadena, porque como dice la psicóloga Patricia Mackay, los niños que han crecido en entornos irresponsables emocionalmente, “crecen y se convierten en la antítesis de los adultos con los que vivieron”.

Estos adultos repetirán con sus hijos los patrones de crianza recibidos y esto es “porque se afecta su ajuste psicológico”.

Buscar ayuda profesional para identificar y trabajar en estas heridas no es algo que todos los adultos hacen, si ya de por sí la sociedad estigmatiza las enfermedades mentales y emocionales, aceptar que somos el resultado de una crianza irresponsable no es fácil, requiere de una seguridad, honestidad, humildad y amor propio que no todas las personas tienen reforzados para tomar una decisión tan importante.

Además de que aceptar que se tiene un problema es ponerse en una situación vulnerable que no todos los adultos están dispuestos a aceptar.