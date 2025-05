Salvador Nasralla en convención: “¡Venimos a encender el fuego liberal!"

“El país está secuestrado por un régimen autoritario, centralista y excluyente. Pero el liberalismo resiste. El liberalismo no se rinde”, sentenció.

"Hoy lo avivamos con fuerza, con coraje y con memoria - continuó diciendo - Francisco Morazán no fue ni socialista, ni dictador, ni oportunista. Fue liberal. Fue unionista. Fue republicano".

En el que aún todos podremos soñar, donde no exista el miedo a emprender un negocio debido al flagelo de la extorsión, un país donde la madre hondureña no tenga miedo de que su hijo no retorne con bien al hogar, hoy inicia la construcción de la Gran Victoria de noviembre y con ello vendrá el cambio honesto para nuestra patria.

“Y que grande es hoy el Partido Liberal, porque trataron de tirarlo al suelo, porque ha enfrentado muchas batallas, pero no pudieron destruirlo. Se acabaron los 16 años de llanura, vienen mejores tiempos para nuestro país sin ninguna distinción de colores políticos”, señaló.