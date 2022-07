Para una mejor vida, cuide la salud de su sistema digestivo

Pero sucede que en Honduras no estamos formados para poner en práctica una cultura preventiva, las personas se enfocan en comer mal, enfermarse, automedicarse, cuando ya no aguantan los síntomas van donde el médico, se les diagnostica una enfermedad, toman tratamiento, restringen su dieta, ven el deterioro en su vida, y solo ahí es cuando se toma consciencia de que vivimos bajo los parámetros no de prevenir, sino de curar.

Pero, ¿por qué si estos alimentos son saludables pueden causar síntomas? El gastroenterólogo refiere que son alimentos que algunas personas no digieren bien, “son azúcares de cadena corta que no se absorben correctamente y que se fermentan, y al fermentarse provocan estos síntomas”.

- “Todo paciente mayor de 45 años de edad, independientemente de que tenga síntomas o no, requiere una colonoscopia, porque el cáncer de colon es cada vez más frecuente”, señala el experto.

- El cáncer colorrectal (1.93 millones de casos) y gástrico (1.09 millones) están entre los seis tipos de cáncer más comunes, según la OMS.

- Según la OMS, en 2020 unas 916,000 personas murieron por cáncer colorrectal, 830,000 por cáncer hepático y 769,000 por cáncer gástrico, siendo estos tres de los cinco tipos de cáncer que más muertes generaron.

- En algunas personas, el estrés puede desencadenar los síntomas del Síndrome de Intestino Irritable. Es por ello que para contemplar una salud integral debe cuidar su cuerpo a todos los niveles, física y emocionalmente.

- En algunos casos, pacientes con Helicobacter pylori y gastritis, que no han sido tratados, pueden desarrollar cáncer en órganos del sistema digestivo. Tróchez señala que el Síndrome de Intestino Irritable como tal no causa cáncer “porque es un trastorno funcional, donde no hay una enfermedad orgánica como tal, no hay un tumor, no hay un pólipo”.