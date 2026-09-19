Brumas antifrizz: cómo combatir el encrespamiento sin apelmazar el cabello

Tegucigalpa, Honduras.- Cada vez más firmas especializadas han incorporado este formato ligero a sus colecciones, impulsadas por la demanda de productos que controlen el encrespamiento sin apelmazar el cabello.

Los expertos coinciden en que, utilizadas correctamente, estas brumas pueden prolongar el peinado durante varios días, aunque advierten de que no hacen milagros si la fibra está muy dañada o se aplican de forma incorrecta.

¿Por qué aparece el encrespamiento?

El frizz se produce cuando la cutícula del cabello permanece abierta y la humedad ambiental penetra en la fibra capilar. El pelo absorbe esa humedad, aumenta ligeramente de tamaño y pierde la forma que tenía tras el peinado. Durante el verano, este fenómeno se intensifica por la combinación de altas temperaturas, radiación solar, cloro, agua salada y aire acondicionado, factores que deshidratan el cabello y vuelven más porosa su superficie. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los especialistas recuerdan que un cabello sano, bien hidratado y con la cutícula sellada siempre resistirá mejor la humedad ambiental.

Qué son exactamente las brumas antifrizz

A diferencia de aceites, sérums o cremas de peinado, las brumas antifrizz destacan por su textura ultraligera. Se pulverizan formando una película prácticamente imperceptible alrededor de la fibra capilar, cuyo objetivo es reducir la entrada de humedad y mantener la cutícula sellada durante más tiempo. Muchas incorporan además protección térmica, antioxidantes y agentes acondicionadores que suavizan el cabello mientras lo protegen del calor del secador o las herramientas térmicas. No sustituyen al tratamiento hidratante. Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que una bruma elimina el encrespamiento por sí sola. Los peluqueros insisten en que el control del frizz comienza mucho antes, con un cabello correctamente hidratado y una rutina de cuidado adaptada a cada tipo de fibra. Si el cabello está excesivamente dañado, decolorado o presenta una cutícula muy abierta, la bruma ayudará a mejorar el acabado, pero no resolverá el problema de origen. Por eso, los especialistas recomiendan combinar estos productos con mascarillas nutritivas, acondicionadores y protectores térmicos cuando sea necesario.

Cómo se aplican para que realmente funcionen

La eficacia depende tanto del producto como de la forma de utilizarlo. En la mayoría de las fórmulas actuales, la bruma debe pulverizarse sobre el cabello limpio y húmedo, distribuyéndose después con un peine para cubrir toda la melena de manera uniforme. Posteriormente se activa mediante el calor del secador. Esa activación térmica favorece la formación de la película protectora que ayuda a repeler la humedad. Los expertos recomiendan que sea el último producto de peinado antes del secado para evitar interferencias con otras fórmulas. En algunos casos también pueden utilizarse pequeños retoques sobre cabello seco para controlar los mechones rebeldes, aunque siempre respetando las indicaciones del fabricante. Tan importante como aplicarlas correctamente es evitar algunos fallos habituales. Uno de ellos consiste en utilizarlas sobre un cabello completamente empapado. El exceso de agua dificulta que el producto se distribuya de forma uniforme. Otro error frecuente es concentrar toda la pulverización únicamente en la superficie de la melena. Los especialistas aconsejan levantar mechones para que la protección alcance toda la fibra capilar. También conviene evitar el exceso de producto, especialmente en cabellos finos, ya que puede restar movimiento. Por último, utilizar planchas o secadores a temperaturas extremas sobre una fibra deshidratada puede terminar anulando parte del beneficio obtenido.

¿Son aptas para cualquier tipo de cabello?

Los cabellos finos suelen beneficiarse de brumas muy ligeras, mientras que las melenas gruesas, rizadas o especialmente porosas pueden necesitar productos complementarios, como cremas o sérums nutritivos. En cabellos rizados ayudan a controlar el halo de encrespamiento respetando la forma natural del rizo, mientras que en cabellos lisos contribuyen a prolongar el peinado durante más tiempo.

El auge de un formato ligero