Ansiedad capilar: ¿por qué a 1 de cada 5 hombres le da miedo cambiar de peinado?

Madrid, España.- Cambiar de estilo de cabello puede generar ansiedad, y no solo en quienes buscan un cambio radical: según una encuesta realizada a 2.000 hombres en Estados Unidos por Talker Research para la cadena de peluquerías Sport Clips, uno de cada cinco hombres se siente nervioso al cortarse el pelo.
La incertidumbre surge porque muchos dudan sobre qué corte elegir, temen pedir un estilo específico o no están seguros de si les favorecerá estéticamente.
El estudio revela que el 21 % de los hombres se siente nervioso al solicitar un nuevo corte, mientras que el 23 % ha tenido miedo de pedir un estilo concreto y el 17 % ha optado por pedir una versión más “diluida” de lo que realmente quería, por inseguridad.
Sin embargo, un tercio de los encuestados aseguró que mostrar una foto de referencia a su estilista aumentó las probabilidades de conseguir el corte deseado, y la mayoría (88 %) afirmó que su peluquero acertó a replicarlo.
La investigación también muestra que los hombres confían en sus estilistas para aprender qué peinados se adaptan a su tipo de cabello (41 %), a la forma de su rostro (40 %), con qué frecuencia cortarse el pelo (37 %) o cómo mantener el peinado en casa (31 %).
Además, más de la mitad (57 %) tiene un estilista habitual, y el 74 % considera que la confianza en él influye directamente en su elección de corte. De hecho, un tercio de los hombres con estilistas específicos los considera prácticamente como parte de la familia.
A pesar de estos temores, la mayoría de los hombres se siente segura con su estilo actual: el hombre promedio mantiene el mismo peinado durante siete años y se corta el cabello unas 10 veces al año.
Sin embargo, el 45 % ha considerado probar un cambio, siendo los estilos más deseados dejarse crecer el pelo (28 %), raparse la cabeza (22 %), peinarlo con raya al medio (13 %), raya al costado (13 %) o puntas hacia arriba (‘spiked hair’, 11 %).
Para los especialistas, la clave está en la comunicación y la confianza. Stacia Kelley, directora artística de Sport Clips, asegura que “los cortes de pelo son una forma de mostrar la identidad y la personalidad; muchos hombres podrían experimentar e intentar nuevos estilos si se sienten seguros y explican claramente lo que buscan a su estilista”.
Por su parte, David Lesur, de los salones David Künzle en Madrid, apunta que la ansiedad suele ser más común en hombres jóvenes, que buscan validación al definir su personalidad.
Su consejo es simple: ir a la peluquería con calma, porque si un corte no sale como esperaban, “el pelo crece y siempre hay oportunidad de probar otra vez”.
En definitiva, cambiar de estilo no tiene por qué ser un momento de estrés. Con confianza, comunicación y la guía de un buen profesional, incluso los más indecisos pueden renovar su imagen sin miedo.