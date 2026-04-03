Ansiedad capilar: ¿por qué a 1 de cada 5 hombres le da miedo cambiar de peinado?

Madrid, España.- Cambiar de estilo de cabello puede generar ansiedad, y no solo en quienes buscan un cambio radical: según una encuesta realizada a 2.000 hombres en Estados Unidos por Talker Research para la cadena de peluquerías Sport Clips, uno de cada cinco hombres se siente nervioso al cortarse el pelo.

La incertidumbre surge porque muchos dudan sobre qué corte elegir, temen pedir un estilo específico o no están seguros de si les favorecerá estéticamente.

El estudio revela que el 21 % de los hombres se siente nervioso al solicitar un nuevo corte, mientras que el 23 % ha tenido miedo de pedir un estilo concreto y el 17 % ha optado por pedir una versión más “diluida” de lo que realmente quería, por inseguridad.

Sin embargo, un tercio de los encuestados aseguró que mostrar una foto de referencia a su estilista aumentó las probabilidades de conseguir el corte deseado, y la mayoría (88 %) afirmó que su peluquero acertó a replicarlo.

La investigación también muestra que los hombres confían en sus estilistas para aprender qué peinados se adaptan a su tipo de cabello (41 %), a la forma de su rostro (40 %), con qué frecuencia cortarse el pelo (37 %) o cómo mantener el peinado en casa (31 %).

Además, más de la mitad (57 %) tiene un estilista habitual, y el 74 % considera que la confianza en él influye directamente en su elección de corte. De hecho, un tercio de los hombres con estilistas específicos los considera prácticamente como parte de la familia.