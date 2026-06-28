Familia del Pato Merlín asegura su marca tras disputa por sus derechos en México

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó formalmente sobre la recepción y el otorgamiento del registro de la marca Pato Merlín, así como de su diseño tridimensional, a nombre de su propietaria original, la ciudadana mexicana Karla Ivette Gómez López. El Pato Merlín se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales tras ser captado de manera recurrente paseando por las calles y el transporte público de la Ciudad de México con unos llamativos tenis amarillos y la playera de la selección mexicana, una escena que acumuló millones de reproducciones en plataformas como TikTok y lo consolidó como una de las mascotas más famosas del país. La ola de popularidad del Pato Merlín generó una disputa legal luego de que se revelara que terceros radicados en Yucatán y Jalisco intentaron anticiparse a los dueños legítimos para registrar el nombre y la imagen del ave ante el IMPI, buscando explotar comercialmente la marca en prendas de vestir y campañas publicitarias durante el Mundial de 2026.

Ante este intento de apropiación indebida, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la acción de los terceros como un "abuso" e instruyó directamente a las autoridades correspondientes agilizar los trámites legales para otorgar la certeza jurídica y la protección exclusiva de los derechos de imagen a la familia de Karla Ivette Gómez como los legítimos poseedores del animal. La trascendencia del fenómeno viral llegó incluso al terreno de la política nacional cuando el Pato Merlín fue llevado como invitado especial a la tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum interactuó públicamente con el ave.

El inicio formal del procedimiento administrativo se dio tras la presentación de las solicitudes correspondientes el pasado lunes 22 de junio a través del sistema en línea Marcanet, quedando asentadas para la protección de servicios de educación, entretenimiento y actividades culturales. Al hacer entrega de la constancia oficial a la familia propietaria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, enfatizó que este trámite se somete a un riguroso análisis técnico y jurídico con el propósito de garantizar certeza legal y transparencia en los derechos de propiedad industrial por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. El director general del IMPI, Vidal Llerenas, destacó la relevancia de proteger los signos distintivos conforme a derecho, señalando de manera institucional que constituye un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota que pertenece legalmente a la familia de la solicitante.