  1. Inicio
  2. · Deportes

México vs Chequia EN VIVO: Hora y canal dónde ver transmisión de partido del Mundial

La selección de México sin varios de sus titulares, cierra la fase de grupos del Mundial United 2026 ante Chequia

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 18:27
México vs Chequia EN VIVO: Hora y canal dónde ver transmisión de partido del Mundial

La selección de México ya es líder de su grupo por haber ganado la serie a Corea del Sur.

 Foto: EFE

Ciudad de México.- La selección mexicana enfrentará este miércoles a la República Checa en el grupo A del Mundial 2026 con una alineación en la que sobresalen las ausencias de varios titulares, entre ellos el delantero Raúl Jiménez.

Alineación de México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Édson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez; Luis Romo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Roberto Alvarado.

Relato del partido

Hora y canal dónde ver partido de México en el Mundial

Hora: 7:00 PM
Canal: Tigo Sports, TV Azteca y TUDN

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias