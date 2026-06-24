México vs Chequia EN VIVO: Hora y canal dónde ver transmisión de partido del Mundial

Ciudad de México.- La selección mexicana enfrentará este miércoles a la República Checa en el grupo A del Mundial 2026 con una alineación en la que sobresalen las ausencias de varios titulares, entre ellos el delantero Raúl Jiménez.

Alineación de México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Édson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez; Luis Romo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Roberto Alvarado.