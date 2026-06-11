En imágenes: las curiosidades del primer día del Mundial 2026

Color, charros, máscaras y más: estas son las imágenes curiosas que dejó el primer día del mundial.
Previo al duelo, se registraron protestas de las madres de los desaparecidos en México. Miles de agentes resguardaron afuera del Estadio Azteca.
Además, se registraron protestas contra la narcopolítica, denunciada por miles de personas en México.
Algunos fanáticos usaron esta camisa, en la que destacaban las personas desaparecidas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue captada haciéndose selfies durante el duelo.
Pequeños y grandes asistieron al primer día del Mundial 2026.
En varias partes del mundo las personas se reunieron par poder ver el primer duelo de la Copa del Mundo.
En México, llegaron hasta personificados para ver el duelo ante Sudáfrica.
Algunos de los aficionados destacaron por sus trajes; ellos fueron de los más fotografiados por sus peculiares atuendos.
Este personaje llamó la atención de todos por su camisa hecha de césped.
De igual manera, antes del duelo se registraron varios hechos violentos; algunas personas vandalizaron una patrulla.
Los mexicanos inauguraron el Mundial ganando el duelo ante Sudáfrica.