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En imágenes: las curiosidades del primer día del Mundial 2026

Este jueves 11 de junio inició el Mundial 2026 y hubo muchos hechos que causaron curiosidad. Aquí un resumen de algunos virales que ya le dan la vuelta a las redes

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 17:01
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Color, charros, máscaras y más: estas son las imágenes curiosas que dejó el primer día del mundial.

 Fotos: EFE
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Previo al duelo, se registraron protestas de las madres de los desaparecidos en México. Miles de agentes resguardaron afuera del Estadio Azteca.

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Además, se registraron protestas contra la narcopolítica, denunciada por miles de personas en México.

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Algunos fanáticos usaron esta camisa, en la que destacaban las personas desaparecidas.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue captada haciéndose selfies durante el duelo.

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Pequeños y grandes asistieron al primer día del Mundial 2026.

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En varias partes del mundo las personas se reunieron par poder ver el primer duelo de la Copa del Mundo.

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En México, llegaron hasta personificados para ver el duelo ante Sudáfrica.

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Algunos de los aficionados destacaron por sus trajes; ellos fueron de los más fotografiados por sus peculiares atuendos.

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Este personaje llamó la atención de todos por su camisa hecha de césped.

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De igual manera, antes del duelo se registraron varios hechos violentos; algunas personas vandalizaron una patrulla.

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Los mexicanos inauguraron el Mundial ganando el duelo ante Sudáfrica.

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