Horóscopo de hoy pone a prueba la paciencia de Tauro y Capricornio

Tegucigalpa, Honduras.- El movimiento de los astros durante esta jornada trae consigo un contraste notable entre quienes verán resueltos asuntos pendientes y quienes deberán ejercitar la paciencia un poco más.

Venus y Mercurio, en particular, activan procesos que llevaban semanas gestándose en el terreno afectivo y profesional, obligando a más de un signo a tomar posición frente a decisiones que había preferido aplazar.

Conviene, eso sí, distinguir entre el impulso pasajero y la señal verdadera. A continuación, lo que el cielo tiene reservado para cada signo.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las posibilidades laborales cobran nueva luz ante los contactos que has mantenido durante el fin de semana, no subestimes los ofrecimientos de las personas que acabas de conocer, porque alguno de ellos puede llevarte a cambios notables.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Continúa la relajación en tu trayectoria laboral; tardarás algunos días más en encontrar el trabajo deseado o en acabar de acoplarte en el que tienes ante los cambios de la temporada. El amor puede brindarte una buena jornada que conseguirá canalizar tus pensamientos hacia el positivismo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu economía va bien, tu salud va bien, tus relaciones sociales y profesionales van bien, y sin embargo, tú no acabas de estar del todo bien. Quizá deberías pensar en lo que necesitas realmente. Un viaje en solitario podría ayudarte a aclarar tus ideas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Será bueno que te dediques a cualquier tipo de actividad intelectual: estás con la mente rápida, con intuición y con atención a los detalles. En tu trabajo, tu labor será meticulosa y perfeccionista. Ojo a las salud podría resentirse si no prestas un poco más de atención a tu alimentación.

LEO (23 julio - 22 agosto). Los momentos más duros pueden llegar de la mano del amor. No es que hoy el día esté especialmente negro, simplemente que todo lo que te haga sufrir estará relacionado con el corazón. No habrá suerte en las declaraciones y tampoco saldrán bien las confesiones.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Estás buscando la estabilidad profesional que mereces y puede que tengas que sacrificar reconocimiento y celebridad. Estos días te conviene ahorrar para afrontar lo que se te viene encima. Tendrás ganas de hacer ciertos cambios en casa; no lo dejes para mañana.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Cambios en tu ámbito de trabajo afectarán a tus jefes, con la zozobra habitual entre los trabajadores, pero no temas, finalmente vendrán como anillo al dedo a tus intereses. No confíes en los amigos de última hora.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Una llamada a tiempo puede evitar un incidente relevante. La casualidad también influirá en ello y probablemente tú la harás posible. Ten cuidado con los animales domésticos que tienes cerca, hoy llamas su atención de manera importante.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La atracción por alguna persona de tu entorno laboral puede causarte problemas si no afrontas los hechos de una vez por todas. Tal vez la hayas idealizado demasiado y si hablas con ella te des cuenta de que no vale la pena.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si estás buscando trabajo, puede que haya llegado tu momento: es posible que en estos días recibas una oferta para participar en actividades rutinas y a largo plazo, o lo que es lo mismo, un trabajo. Tu disposición para ello es la correcta.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Llegan momentos de reflexión. Sentirás que tienes que conocerte por dentro para poder dar lo mejor de ti mismo a los demás. Ten paciencia, puede que te lleves alguna sorpresa cuando estés viajando por tu interior, pero seguro que sabes escoger el mejor camino.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Has progresado mucho en el trabajo y tus esfuerzos se verán recompensados. Por fin tu valía profesional será reconocida y serás propuesto para un ascenso. Aprovecha tu suerte y no descuides tu salud, algo tocada últimamente.