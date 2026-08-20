¿Qué dicen hoy los astros? Tu horóscopo, signo por signo

Tegucigalpa, Honduras.- El día trae movimiento en varios frentes: el amor pide paciencia y mano izquierda, el dinero exige cabeza fría antes de tomar decisiones, y el trabajo se convierte en terreno fértil para nuevas oportunidades.

Cada signo del zodiaco vivirá estas energías a su manera, con matices propios según su posición astral. Repasa a continuación qué tienen preparado los astros para ti y cómo puedes sacarle el máximo partido a la jornada.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Se avecinan proyectos económicos que conviene posponer en el tiempo. Trata de pensar en el presente y en lo que manejas hasta ahora, tus percepciones cambiarán en cuanto lo asumas. Buen momento para el amor, el sexo y las relaciones.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Es el momento de echar mano de tu fuerza de voluntad para salir a flote de los problemas que últimamente te agobian. Puedes recibir un dinero con el que no contabas, y tendrás que tener la cabeza fría para invertirlo en cosas que te mejoren.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tómate las cosas con un poco más de calma, especialmente en lo que respecta a tu trabajo o profesión. No te extenúes, no te agotes en balde. Concédete un tiempo prudencial para escaparte por un instante de la rutina y manifestar tu lado más creativo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Retomarás un viejo proyecto que sacarás adelante con la ilusión renovada. En el trabajo mantendrás una actitud pesimista que conviene que cambies, ya sea por ti, como por tu entorno más cercano. Pequeñas molestias musculares que te interesa hacerte mirar.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tendrás una corazonada respecto a inversiones financieras que puede darte mucho prestigio si es que este es tu ámbito de trabajo; si eres aficionado, al menos te hará conseguir un buen dinero para las vacaciones.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puedes tener la oportunidad de opinar sobre alguien por un asunto que te afecta también a ti, pero eso no te dará derecho a menoscabar su persona y mucho menos a insultar, si pasas esa frontera perderás todas tus razones.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te asaltará la necesidad de hacer cambios radicales en tu vida familiar y amorosa, pero no deberían ser tan drásticos como te apetecen si quieres que sean efectivos; tienes que actuar con inteligencia y mano izquierda.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). En el trabajo atraviesas momentos de grandes novedades que te reportarán muchas alegrías y te harán ganar seguridad en la empresa. El amor también te producirá sorpresas, y puedes vivir una nueva aventura. O quizá sean dos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Una propuesta de trabajo inesperada te servirá para tapar ese agujero crónico que tienes en tu presupuesto. Te quitará tiempo libre, pero tu pareja o familia lo entenderá. Todo irá mejor cuando cumplas con ese compromiso.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Ten alto siempre el listón de tus aspiraciones, pero no pises a nadie que te ofrezca su mano. Es un día en el que vas a sufrir de hiperactividad cerebral, pero canalízala a través de acciones constructivas. Olvida a los enemigos y céntrate en las personas que te quieren y a quienes aprecias.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En tu mente bullirán cientos de ideas para poner en práctica inmediatamente, tu creatividad está a flor de piel y, aunque no te dediques a actividades artísticas, deberías pensar en encauzar esa caudal en alguna de ellas, antes de que se pierdan.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Debes plantearte liquidar tus deudas lo antes posible; si has recibido un dinero que no esperabas, no pienses en gastarlo y no demores más saldar tus impagos. Notarás cómo desaparece de pronto ese malestar interior que sientes desde hace un tiempo.