Horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto: lo que dicen los astros para tu signo

Repasa a continuación las predicciones completas de tu signo para este sábado 8 de agosto y descubre cómo aprovechar al máximo lo que los astros tienen reservado para ti.

Cáncer y Escorpio necesitarán apoyo emocional y momentos de introspección, mientras que Libra y Virgo disfrutarán de una etapa más serena, ideal para el ocio al aire libre y los pequeños caprichos.

Tegucigalpa, Honduras.- El fin de semana llega cargado de movimiento astral. Mientras algunos signos, como Tauro, verán resueltas dudas sentimentales que llevaban tiempo arrastrando, otros, como Leo, deberán enfrentarse a posibles cambios en su entorno laboral.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Buscarás actividades estimulantes para tu tiempo libre, ahora que pareces haber llegado a una estabilidad laboral y sentimental, en las que te encuentras a gusto, pero que te dan poco en ciertos aspectos.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Hoy puede ser el día que estabas esperando en cuanto a una relación amorosa que te llenaba de dudas. Te sentirás lleno de vigor y energía para tomar las decisiones que hagan falta. Al final del día verás que todo esfuerzo tiene su recompensa.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tus indecisiones en cuanto a los asuntos del corazón está afectando mucho a una persona que no se lo merece. Procura establecerte sobre unas bases firmes, y no juegues irresponsablemente con los sentimientos de los demás.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Buenas relaciones con la familia y con los amigos, pero malos entendidos con tu pareja que generan discusiones y tensión. Necesitarás un tiempo de soledad en el que nadie entorpezca tus reflexiones. Buen momento para ocuparte de los mayores de la casa.

LEO (23 julio - 22 agosto). Posibilidad de cambios en el trabajo. La reorganización de la empresa o las modificaciones hechas directamente por tu superior te colocarán en una posición complicada, dependerás de tus habilidades para salir reforzado.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No se avecinan gastos importantes y puedes darte algún que otro capricho. Últimamente sales menos y es más fácil establecer con la persona amada algo parecido a una relación apacible y serena.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El Sol les sentará de maravilla a los nativos de este signo, que siempre gustan de esta más fuera que dentro de casa. Si tienes tiempo libre, las actividades deportivas con la familia o amigo al aire libre te darán momentos muy felices.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Pasas por unos momentos en que necesitas que te apoyen y confíen en ti. Aunque no es muy habitual verte en esta situación, al fin comprenderás que todos somos humanos y tomarás en consideración los consejos sobre tus acciones y opiniones.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Debes de ser más claro a la hora de expresar tus emociones, lo que realmente sientes. Te conviene aclararte con tu pareja algunos aspectos de vuestra relación muy mejorables, pero siempre anteponiendo tu amor y lealtad para evitar daños innecesarios.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El exceso de energía y actividad pueden llegar a agotarte; si no controlas esta actitud podría llegar a pasarte factura a tu organismo y ocasionarte algún problemilla físico. En la moderación estará la solución a tu hiperactividad.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Estarás convencido de que los asuntos de palacio van despacio, pero aún así, exigirás celeridad a las personas que tienen que gestionártelos. Las cuestiones bancarias, burocráticas y legales requieren una preparación que no se podrá abordar hoy.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los astros te acercarán a una persona que puede ayudarte en tus interese más inmediatos e interesantes, solo tendrás que hacerle un poco de caso y ponerte a la tarea lo antes posible.