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Horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto: lo que dicen los astros para tu signo

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto, y descubre qué tienen preparado los astros para tu signo en el amor, el trabajo y las relaciones familiares

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 12:07
Horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto: lo que dicen los astros para tu signo

Desde decisiones importantes en pareja hasta cambios laborales inesperados, cada signo del zodiaco vivirá una jornada marcada por energías muy distintas. Te contamos, signo a signo, las predicciones astrológicas que marcarán este día.

 Foto: shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- El fin de semana llega cargado de movimiento astral. Mientras algunos signos, como Tauro, verán resueltas dudas sentimentales que llevaban tiempo arrastrando, otros, como Leo, deberán enfrentarse a posibles cambios en su entorno laboral.

Cáncer y Escorpio necesitarán apoyo emocional y momentos de introspección, mientras que Libra y Virgo disfrutarán de una etapa más serena, ideal para el ocio al aire libre y los pequeños caprichos.

Repasa a continuación las predicciones completas de tu signo para este sábado 8 de agosto y descubre cómo aprovechar al máximo lo que los astros tienen reservado para ti.

¿Qué dice tu signo?

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Buscarás actividades estimulantes para tu tiempo libre, ahora que pareces haber llegado a una estabilidad laboral y sentimental, en las que te encuentras a gusto, pero que te dan poco en ciertos aspectos.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Hoy puede ser el día que estabas esperando en cuanto a una relación amorosa que te llenaba de dudas. Te sentirás lleno de vigor y energía para tomar las decisiones que hagan falta. Al final del día verás que todo esfuerzo tiene su recompensa.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tus indecisiones en cuanto a los asuntos del corazón está afectando mucho a una persona que no se lo merece. Procura establecerte sobre unas bases firmes, y no juegues irresponsablemente con los sentimientos de los demás.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Buenas relaciones con la familia y con los amigos, pero malos entendidos con tu pareja que generan discusiones y tensión. Necesitarás un tiempo de soledad en el que nadie entorpezca tus reflexiones. Buen momento para ocuparte de los mayores de la casa.

LEO (23 julio - 22 agosto). Posibilidad de cambios en el trabajo. La reorganización de la empresa o las modificaciones hechas directamente por tu superior te colocarán en una posición complicada, dependerás de tus habilidades para salir reforzado.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No se avecinan gastos importantes y puedes darte algún que otro capricho. Últimamente sales menos y es más fácil establecer con la persona amada algo parecido a una relación apacible y serena.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El Sol les sentará de maravilla a los nativos de este signo, que siempre gustan de esta más fuera que dentro de casa. Si tienes tiempo libre, las actividades deportivas con la familia o amigo al aire libre te darán momentos muy felices.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Pasas por unos momentos en que necesitas que te apoyen y confíen en ti. Aunque no es muy habitual verte en esta situación, al fin comprenderás que todos somos humanos y tomarás en consideración los consejos sobre tus acciones y opiniones.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Debes de ser más claro a la hora de expresar tus emociones, lo que realmente sientes. Te conviene aclararte con tu pareja algunos aspectos de vuestra relación muy mejorables, pero siempre anteponiendo tu amor y lealtad para evitar daños innecesarios.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El exceso de energía y actividad pueden llegar a agotarte; si no controlas esta actitud podría llegar a pasarte factura a tu organismo y ocasionarte algún problemilla físico. En la moderación estará la solución a tu hiperactividad.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Estarás convencido de que los asuntos de palacio van despacio, pero aún así, exigirás celeridad a las personas que tienen que gestionártelos. Las cuestiones bancarias, burocráticas y legales requieren una preparación que no se podrá abordar hoy.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los astros te acercarán a una persona que puede ayudarte en tus interese más inmediatos e interesantes, solo tendrás que hacerle un poco de caso y ponerte a la tarea lo antes posible.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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