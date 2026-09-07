Viga dañada sigue colgando sobre transitada calle del Barrio Abajo

Tegucigalpa, Honduras.- La viga de un edificio abandonado en el Barrio Abajo, en el centro de Tegucigalpa, continúa colgando sobre una calle transitada, un año después de que EL HERALDO advirtiera sobre el riesgo que representa la estructura deteriorada.

La situación fue documentada por este medio de comunicación en junio de 2025, cuando se evidenció el deterioro del inmueble y la presencia de una viga que sobresale hacia la vía pública.

En septiembre de 2026, el peligro sigue latente y el inmueble permanece en condiciones de abandono. La estructura continúa como una amenaza para quienes transitan por este punto de la capital.

El inmueble está ubicado cerca del antiguo gimnasio Rubén Callejas Valentine, sobre la primera avenida del Barrio Abajo, en la calle que comunica el puente Soberanía con las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

A simple vista, el edificio presenta señales de deterioro. Las paredes tienen grietas y las varillas de hierro permanecen expuestas y corroídas.