Analizan traer agua desde otros municipios ante agravamiento de la crisis hídrica

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) analiza trasladar agua en camiones cisterna desde municipios como Comayagua, Choluteca o Nacaome si las lluvias continúan siendo insuficientes para recuperar las represas que abastecen al Distrito Central. El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó que la medida forma parte de los escenarios que evalúa la institución para garantizar el suministro de agua potable durante los próximos meses. No obstante, el funcionario reconoció que se trataría de una operación bastante compleja desde el punto de vista logístico.

"Necesitamos las lluvias, no podemos vivir sin ellas. No hay una solución para que la ciudad tenga agua potable si no llueve en el grado que necesitamos", afirmó. Agregó que: "Hemos pensado con el equipo traer agua de otros municipios, tal vez Comayagua, tal vez el sur del país, Choluteca o Nacaome. Sería un tema logístico enloquecedor, pero una solución de agua para la ciudad se la tenemos que dar". El funcionario afirmó que se necesita pensar en este tipo de alternativas, ya que construir nueva infraestructura no resolvería la emergencia actual debido al tiempo que requieren este tipo de proyectos. "La solución la necesitamos hoy, en los próximos seis meses. Nadie puede crear una infraestructura de dotación de agua para la ciudad en seis meses", sostuvo.

El reto inmediato es superar agosto

Boquín explicó que el principal desafío para la capital es garantizar el abastecimiento durante agosto, considerado uno de los meses más críticos del año. "Ahorita tenemos un segmento de crisis, que es cómo sobrevivir agosto. Si sobrevivimos agosto y llegamos a septiembre, empieza a llover y descansamos un poco. Dependiendo de cuánto llueva en septiembre, octubre y parte de noviembre, así tendremos que prepararnos para los próximos meses", indicó. Actualmente, las dos principales fuentes de abastecimiento continúan en niveles críticos. Según el monitoreo más reciente, la represa Los Laureles se encuentra al 40.35% de su capacidad y La Concepción al 35.07%, ambas clasificadas en condición de riesgo hídrico alto. Mientras se espera una recuperación de los embalses, la UMAPS mantiene en ejecución un plan de contingencia para abastecer a los sectores más afectados por la escasez. El operativo incorpora 52 camiones cisterna que recorrerán 84 rutas diarias para distribuir agua en 112 barrios y colonias priorizados, con una cobertura estimada de más de 250,000 habitantes. Las autoridades indicaron que la distribución se definió con base en criterios técnicos, operativos y de vulnerabilidad social, debido a la disminución de los niveles de almacenamiento en Los Laureles y La Concepción.

También perforarán seis nuevos pozos