La solución para la salida a Olancho sigue en polvo, destrucción y hedor

Las calles en óptimas condiciones habitan en la mente de Ángel Padilla, un capitalino que recorrió durante 30 años vías estadounidenses y que ahora solo es uno más entre los condenados a sufrir por tramos deteriorados.

“Me dan ganas de irme para atrás, pega decepción conducir así, si no cambia la manera de gobernar seguiremos en lo mismo, tengo volqueta para mover materiales y tanto bache me la tiene reventada”, declaró el entrevistado.

Hace un año, las vueltas de la vida lo regresaron a su tierra natal y desde su llegada la decepción lo acompaña y cada día piensa en emprender, una vez más, el “sueño americano”.

Mientras Padilla conversaba, otro capitalino que reparaba una falla en su vehículo no se pudo contener y dio voz a sus pensamientos.“Miren, aquí estoy reparando el carro y saben qué es lo que molesta, que esos se llenan la boca hablando y no resuelven, hacen maravillas prometiendo, pero de ahí no pasan”, cuestionó Isaías Martínez.