Capitalina crea una guardería para gatos en la San Miguel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Quiere salir de casa y no tiene quién cuide de su gato? Ese ya no será un problema, al menos no en la capital.

Y es que Kenia Oyuela, una fiel protectora de animales, decidió mezclar su amor por los gatos con una idea de negocio. La joven madre abrió una guardería gatuna a la que bautizó como “Hogar lejos de casa”, la cual ofrece cuidados especiales a los felinos y servicios de grooming (un conjunto de técnicas de peluquería que garantiza el bienestar higiénico y saludable de estos animales), este último también está disponible para cachorros.