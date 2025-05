Kit básico de protección para motociclistas puede costar L6,000, en promedio

Tegucigalpa, Honduras.- Este 2025, la Secretaría de Seguridad ha registrado más de 500 accidentes de motocicletas en el Distrito Central, esto significa que cada día se reporta un promedio de tres siniestros de este tipo.

Ante estas cifras, el gobierno decidió aplicar nuevas medidas para conductores. La disposición exige a los conductores portar todos los accesorios e implementos básicos que se requieren para utilizar este tipo de vehículos: chaqueta, guantes, rodilleras, coderas y un casco certificado.

Para el cumplimiento de esta medida, el Estado anunció que donará los accesorios a quienes cumplan con ciertos requerimientos, sin embargo, los que no aprueben los filtros deberán costearlos de sus bolsillos.

Roberto Palma, jefe de Capacitaciones y Proyectos de Yamaha Ultramotor, explicó a EL HERALDO que un kit básico y completo para un motociclista se puede conseguir con no menor a 6,000 lempiras.

“Un buen casco tiene que costar alrededor de 2,000 a 3,000 lempiras, una chaqueta, una buena chaqueta le puede costar 2,500 lempiras, los guantes unos 600 lempiras, y puede comprar un par de rodilleras que andan alrededor de 600 lempiras, prácticamente”, explicó Palma.

Para indagar más, el equipo de EL HERALDO salió a las calles del Distrito Central con la intención de cotizar el valor de todos estos implementos, descubriendo que, solo entre las rodilleras, un par de guantes y un casco certificado el gasto sobrepasa los 3,000 lempiras.

Esta situación ha sido preocupante para los hondureños que se transportan en automotores de dos ruedas, ya que es una suma elevada y para algunos incluso está fuera de su presupuesto.

“Ojalá, que así sea (la entrega gratis de implementos) porque yo no me considero con la capacidad de comprar un casco de 6,000 lempiras, solo que me endeude. Imagínese va salir más caro el caso que la moto”, comentó preocupado un joven que trabaja en hacer entregas para una tienda en su motocicleta.