En promedio, cada 34 horas un capitalino es víctima de homicidio

Hay que aclarar que los cálculos solo son una forma de analizar estadísticamente la frecuencia de los homicidios en un período determinado y no indican el momento específico en que ocurrieron, sino el promedio de tiempo que transcurre entre cada uno de ellos.

“Las cifras son reales, pero hay que destacar que hay un efecto migratorio de la violencia y que, aunque hay una reducción de homicidios en Tegucigalpa, no se tiene ese mismo efecto en el tema de la extorsión”, detalló la fuente.

“La delincuencia se mueve a lugares donde no los persiguen y no hay presencia. En cuanto al arma utilizada para perpetrar ese delito, sí son las de fuego, pero en su mayoría son con armas no registradas”, aclaró.

De eso último destacó que la tenencia lícita de armas podría ser mal interpretada, ya que solo en una minoría de casos son con armas registradas pero que tienen reporte de robo.

“Para tener un arma hay que cumplir muchos requisitos y se permite tener porque generan muchos impuestos, pero las armas ilegales son las que producen los homicidios, el problema es que aquí los Sistemas Integrados de Identificación Balística (Ibis) no están funcionado”, mencionó.