Rótulos de apoyo y rechazo aparecen en Tegucigalpa previo a caminata de iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- En la capital hondureña aparecieron nuevos rótulos con mensajes a favor y en contra de la caminata convocada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica, bajo el lema “Por la paz y la democracia en Honduras”.

Desde el anuncio de la actividad, funcionarios y políticos -principalmente del oficialismo- han mostrado su inconformidad, ya que los líderes religiosos solicitaron a todos los candidatos de los partidos abstenerse de participar.

Además de las críticas públicas, otra forma de manifestación han sido los rótulos colocados en distintos puntos de Tegucigalpa, entre ellos el puente peatonal a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el bulevar Suyapa y el puente vehicular ubicado sobre los carriles del bulevar Centroamérica.

El pasado 12 de agosto aparecieron pancartas con frases difamatorias en contra del arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, y del pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras.