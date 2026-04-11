Precio del limón se dispara y llega hasta 8 lempiras en mercados del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del limón se elevó en las Ferias del Agricultor y mercados del Distrito Central , convirtiéndose en uno de los productos más caros que afectan el bolsillo de los consumidores capitalinos. Luis Izaguirre, presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano de la colonia Villanueva, informó sobre el comportamiento de los precios, destacando que el limón persa es uno de los productos que más ha subido. De acuerdo con Izaguirre, el limón persa se cotiza actualmente entre 6 y 8 lempiras por unidad, dependiendo del tamaño y la calidad, lo que representa un precio elevado en comparación con semanas anteriores.

En ese sentido, el expresidente de la Feria del Artesano, Rony Padilla, explicó que este comportamiento responde principalmente a factores climáticos, especialmente a la temporada seca, ya que durante esta época los árboles de limón producen menos frutos debido a que se trata de un cultivo que requiere abundante agua para su desarrollo, lo que reduce la oferta en el mercado. Esta disminución en la producción provoca un desbalance entre la oferta y la demanda, elevando los precios tanto en ferias como en puntos de venta en pulperías y mercaditos. En la Feria del Agricultor y el Artesano del Estadio Nacional Chelato Uclés, los comerciantes confirmaron que el limón persa se mantiene en alrededor de 6 lempiras por unidad. Mientras tanto, en pulperías y otros comercios, el limón indio registra precios que oscilan entre 5 y 6 lempiras, lo que refleja una tendencia similar en distintos puntos de venta.