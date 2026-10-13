La Policía Municipal busca cooperación con alguaciles de Florida

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal del Distrito Central busca fortalecer sus capacidades operativas mediante un acercamiento con representantes de oficinas de alguaciles y autoridades locales del estado de Florida, Estados Unidos, con quienes abordó oportunidades de cooperación internacional.

El encuentro, promovido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), permitió intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de los cuerpos policiales y explorar alternativas de capacitación, asistencia técnica y posibles donaciones de equipo para los agentes municipales.

El director de la Policía Municipal, César Castellanos, explicó que la reunión permitió presentar el trabajo que realiza la institución en la capital hondureña y conocer las propuestas de colaboración de la delegación estadounidense.

“Fue una reunión de acercamiento con alguaciles de La Florida, en la cual se expuso el funcionamiento y la operatividad de la Policía Municipal del Distrito Central”, manifestó Castellanos.