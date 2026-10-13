La Policía Municipal busca cooperación con alguaciles de Florida

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal del Distrito Central busca fortalecer sus capacidades operativas mediante un acercamiento con representantes de oficinas de alguaciles y autoridades locales del estado de Florida, Estados Unidos, con quienes abordó oportunidades de cooperación internacional.
El encuentro, promovido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), permitió intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de los cuerpos policiales y explorar alternativas de capacitación, asistencia técnica y posibles donaciones de equipo para los agentes municipales.
El director de la Policía Municipal, César Castellanos, explicó que la reunión permitió presentar el trabajo que realiza la institución en la capital hondureña y conocer las propuestas de colaboración de la delegación estadounidense.
“Fue una reunión de acercamiento con alguaciles de La Florida, en la cual se expuso el funcionamiento y la operatividad de la Policía Municipal del Distrito Central”, manifestó Castellanos.
El funcionario señaló que uno de los principales puntos abordados fue la posibilidad de capacitar a los agentes municipales para mejorar sus procedimientos y fortalecer sus conocimientos en materia de seguridad.
“Ellos nos propusieron capacitación en las mejoras de buenas prácticas policiales y operaciones policiales municipales”, expresó el director de la Policía Municipal.
La cooperación también contempla la posibilidad de recibir equipo logístico que contribuya al desarrollo de las actividades diarias de los uniformados, aunque no se precisaron los materiales que podrían ser donados ni los plazos para concretar ese apoyo.
“Ellos van a apoyarnos con algún equipo logístico que nos servirá mucho para el cumplimiento de las actividades rutinarias que realizamos”, indicó Castellanos.
La iniciativa busca aprovechar la experiencia de las autoridades estadounidenses para reforzar las capacidades de respuesta de la Policía Municipal, así como mejorar las prácticas de trabajo que se aplican en las labores de vigilancia y atención en el Distrito Central.
Castellanos también destacó que la institución atraviesa un proceso de crecimiento en su personal, como parte de las acciones impulsadas por la administración municipal para fortalecer la seguridad en la capital.
“Se está incrementando el número de policías municipales, ya que el alcalde Juan Diego Zelaya está comprometido en mejorar la seguridad y la función policial”, afirmó el entrevistado.