Más de 192 mil permisos de negocios emitidos en 12 años en la capital

Hay que destacar que del total de permisos, 93,684 son por apertura, es decir el 48 por ciento fueron nuevas solicitudes y no renovaciones.

-Espero esa inspección desde hace tres semanas, no resuelven nada, ¡ya me voy!

-No, jefe, aquí solo son filas.

Rubros

Según su actividad económica, son los permisos para pulperías los más emitidos por la Gerencia pues desde el 2010 al 26 de abril de este año se aprobaron 28,925 solicitudes. La cifra supera cuatro veces al segundo permiso más solicitado, que son los servicios de peluquería, barbería y salones de belleza, con 6,991.

Rafel Cardona, subgerente de Atención al Ciudadano, explicó que el trámite para obtener un permiso categoría I y II puede tardar dos semanas. Si es categoría III (bares, hoteles, supermecados, etc...) la gestión, en teoría, llega a las tres semanas.

De acuerdo con el funcionario, en estos momentos trabajan para habilitar una plataforma de mensajes a través de WhatsApp para orientar de manera directa a los solicitantes y acelerar el proceso.

La modalidad incluirá responder a consultas y también enviar a los solicitantes los formatos de documentos y también cómo llenarlos, lugar donde se lleva el documento y también realizar consultas sobre impuestos sin tener que llegar al AER.

“Hay personas para servir, sacamos los permisos e inspecciones rápido, tenemos un equipo preparado pero hay personas que vienen predispuestas, ven largas filas, se molestan y se van”, expresó Cardona.

En cuanto a los cierres de negocios, a la fecha descrita, la gerencia reporta 5,177, es decir el promedio por año es de 431 cierres.

No obstante, el funcionario aclaró que podrían ser más, ya que en ocasiones las personas no reportan los cierres, “de repente durante la pandemia les fue mal y solo cierran, pero no ejecutan el cierre fiscal a reportarlo”, indicó.

Más allá de lo expuesto, el subgerente animó a los emprendedores a solicitar su permiso para poder obtener financiamientos con la banca.

