Municipios de Francisco Morazán reportan baja cantidad de medicinas

Los pobladores de Lepaterique viven en esta situación de crisis sanitaria, según lo manifiestan. “Yo fui al centro de salud de allá, pero no me dieron ni una pastilla; vengo acá (a Tegucigalpa) y me voy igual, no hay nada en estos centros de salud. Creo que sí es algo que debería preocuparle a la presidenta Xiomara Castro”, aseveró doña Carmen Funes.

“Lastimosamente no tenemos medicamentos antipiréticos, hemos tenido un amplio desabastecimiento y se está limitando la entrega del medicamento por la misma escasez”, afirmó Samuel García, director de un centro de salud en el municipio de Ojojona.