Joseph fue operado, ahora pasa por el proceso de recuperación

Y es que este guerrero de apenas dos años sufre de glaucoma congénito desde los 11 meses de edad, por lo que ha necesitado de muchos medicamentos y ser operado para no perder su ojo derecho.

“Las personas me han apoyado, lo que me ha servido para llevar al niño a consulta y comprar medicamentos ”, expresó con agradecimiento Dixis Ramos, madre de Joseph.

Fue una persona anónima que se encargó de cubrir los gastos de la intervención, que superaban los 13 mil lempiras.

“El día que me avisaron que habían pagado la operación me emocioné mucho, me dieron ganas de llorar. Dios es bueno y pone personas nobles de corazón”, dijo con mucha nostalgia y agradecimiento.

Las autoridades de la junta directiva de la Fundación Oftalmológica Santa Lucía expresaron que este apoyo se brinda a personas que no pueden costearse una operación en una clínica privada.