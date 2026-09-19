Hospital Escuela cierra uno de sus accesos este domingo por trabajos

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela cerró temporalmente uno de sus accesos este domingo 21 de septiembre debido a trabajos de desmontaje de equipos de aire acondicionado ubicados sobre la terraza de la Emergencia de Adultos.
La restricción se aplicará durante cinco horas, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, según informó el centro asistencial.
Durante ese período, únicamente permanecerá habilitado el portón ubicado frente a Little Caesars, que funcionará en doble vía, tanto para entrada como para salida.
Por este acceso podrán ingresar y salir las ambulancias y los vehículos particulares que trasladen pacientes hacia la Emergencia de Adultos.
Los trabajos consistirán en el desmontaje de equipos obsoletos de aire acondicionado instalados sobre la terraza del área de Emergencia.
Estos equipos serán sustituidos posteriormente por Unidades de Tratamiento de Aire (UMA), destinadas a climatizar los nuevos quirófanos del Bloque Médico Quirúrgico (BMQ).
Cabe recordar que, el BMQ se encuentra actualmente en construcción dentro del complejo hospitalario.
El cambio de los equipos forma parte de las obras previstas para adecuar los nuevos quirófanos y modificar el sistema de climatización de las instalaciones.
Mientras se desarrollen los trabajos de desmontaje, el movimiento de ambulancias y vehículos particulares hacia la Emergencia de Adultos deberá realizarse únicamente por el acceso habilitado frente a Little Caesars.
El Hospital Escuela pidió a quienes tengan previsto acudir al centro asistencial durante ese período tomar las precauciones necesarias y seguir las indicaciones del personal de seguridad.