Hasta el lunes 16 de febrero se podrán pagar los impuestos municipales en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El pago de los impuestos municipales en Tegucigalpa están a la vuelta de la esquina. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) extendió el plazo para la cancelación de los tributos hasta las 12 de la medianoche del 16 de febrero de 2026.

Además, las autoridades de la alcaldía dieron a conocer que habrá un descuento del 10% del total de la deuda, esto por pronto pago.

La medida fue aprobada mediante el Acuerdo No. 010-2026 de la Corporación Municipal y aplica al pago de los impuestos Personal o Vecinal; Industrias, Comercio y Servicios; Extracción y Explotación de Recursos, así como a las tasas municipales.

Entre los lugares habilitados se encuentran en el Centro Comercial Los Castaños y Villa San Miguel, también se puede acudir al Edificio AER o a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).

Al cierre del 2025, la exadministración municipal, a través de la gerencia de Recaudación y Control Financiera informó que hay 160,000 contribuyentes que todavía no han efectuado el pago, y de ellos, 110,000 mantienen deudas de años anteriores.

Razón por la que la corporación municipal hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con sus responsabilidades fiscales dentro del período establecido y reiteró su compromiso de facilitar los procesos de pago de impuestos y tasas municipales.