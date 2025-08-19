¿Qué necesito para tramitar un convenio de pago de impuestos de bienes inmuebles en cuotas?

Tegucigalpa, Honduras.- Este 31 de agosto vence el plazo para realizar el pago del impuesto de bienes inmuebles en la capital de Honduras, correspondiente al año 2025, por lo que los contribuyentes tienen solo días para realizar el pago sin caer en ningún recargo por mora. Actualmente, alrededor de 110,000 capitalinos se encuentran en mora, de acuerdo a cifras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Por lo que la Alcaldía ha dispuesto opciones para quiénes tienen pendiente el pago de impuestos de bienes inmuebles de años anteriores y quieran ponerse al día.

En caso de que la persona no pueda realizar el pago de contado de la deuda pendiente, las autoridades municipales han habilitado la opción de hacer pagos en plazos, es decir, en varias cuotas, y lo mejor de todo sin caer en intereses. "En caso de que el contribuyente no tenga la capacidad para hacer un pago total sobre la deuda que tiene, puede hacer un financiamiento de hasta incluso 12 meses", explicó Brenda Erazo, gerente de Recaudación y Control Financiero.

¿Cómo tramitar mi pago en cuotas? EH trámite le explica.

Los contribuyentes pueden abocarse a las instalaciones de la Gerencia de Atención al Ciudadano -conocidas también como oficinas de Atiende, Entiende, Resuelve (AER), ubicadas en el centro de la capital. También pueden abocarse a la sucursal situada en el centro comercial Los Castaños. Primero debes conocer que para hacer el pago de bienes inmuebles es necesario portar el Documento Nacional de Identificación (DNI) y el número de clave catastral.

Si no estás seguro de cuál es el monto adeudado hasta el momento, puedes consultar tu saldo pendiente escribiendo al WhatsApp al número 9295-2801, donde se te brindará información sobre el monto. Para realizar el convenio de pago, necesitarás además de la DNI, los siguientes documento: - Una (1) copias de estado de cuenta actualizado.

- Copia de la identidad y solvencia del propietario (y del representante legal si el propietario no hace el trámite personalmente).

- Copia de aviso de pago de servicios públicos (HONDUTEL, SANAA o ENEE)

- Copia de la escritura del bien inmueble.

- Si es representante; autorización autenticado por un notario actualizada.

- Croquis de ubicación donde se ubica la propiedad

- Deberá contar con el 30 % del valor de la deuda como pago de prima.

¿Dónde realizó el pago del impuesto de bienes inmuebles?