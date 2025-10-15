“Solo le doy gracias a Dios porque mi hijo se salvó”: Juana Flores perdió su casa por derrumbe en la Arturo Duarte

​​​​Tegucigalpa, Honduras.- La historia de doña Juana Bautista Flores, una madre soltera que vive en el sector 3 de la colonia José Arturo Duarte de Comayagüela, refleja el drama humano que hoy viven varias familias tras ser golpeadas por las lluvias que han afectado al Distrito Central en la última semana. Su casa colapsó tras la reactivación de una falla geológica en el sector, y hoy lo ha perdido todo.

“Solo le doy gracias a Dios porque mi hijo se salvó”, repitió durante una entrevista a Diario EL HERALDO, una y otra vez con la voz entrecortada. Su vivienda quedó sepultada luego de escuchar un fuerte estruendo que la despertó en medio de la tormenta.

“Cuando escuché el estruendo, me levanté y vi que todo se venía abajo. Alcancé a sacar a mi hijo, pero el cuarto donde dormía se hundió. Él tiene cortado un pie, pero está vivo, gracias a Dios”, relató conmovida.