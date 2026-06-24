FanFest 2026 se realizará en el Parque Central de Tegucigalpa del 28 de junio al 19 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- La Plaza Central de Tegucigalpa será sede del FanFest 2026: Capital de tu Pasión, que se desarrollará entre el 28 de junio y el 19 de julio, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). La actividad estará enfocada en la transmisión pública de partidos de fútbol internacional y se llevará a cabo de forma gratuita en el centro histórico de la capital. De acuerdo con la información emitida, el espacio contará con pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir los encuentros deportivos de manera colectiva.

Además de las transmisiones, el evento incluirá actividades culturales, entretenimiento y una oferta gastronómica para los asistentes. La iniciativa se desarrollará durante más de tres semanas y busca concentrar a miles de personas en el centro de Tegucigalpa durante el desarrollo del Mundial 2026. La AMDC indicó que la transmisión de los encuentros contará con el acompañamiento de una empresa que posee los derechos autorizados para la difusión de los partidos en territorio hondureño. Las autoridades destacaron que el FanFest no forma parte de los eventos oficiales organizados por la FIFA ni está vinculado directamente con los programas institucionales del organismo rector del fútbol mundial. Además, señalaron que el evento tendrá una identidad propia y funcionará como una actividad independiente de visualización pública de los encuentros deportivos.