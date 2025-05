Escuelas sufren las altas temperaturas: ni agua, ni ventilación

Uno de los centros que se visitó fue la Guía Técnica N8 José Trinidad Reyes; en este lugar, los salones tenían una variedad de aparatos para ventilar, sin embargo, no todos estaban en funcionamiento. Una de ellas tenía dos ventiladores, pero solo uno estaba funcionando, ya que “no tenían extensión para conectarlo”.

Yolani Chirinos, profesora de la institución ubicada en la colonia Hato de Enmedio, explicó que hasta el momento no se han tomado medidas extremas como la suspensión de clases, sin embargo, “si se les ha recomendado que anden su agua, su gorra y su protector solar”.

La profesora aclaró que aunque todavía no habían recibido directrices de ninguna institución, están a la espera de que “se tomen las medidas necesarias”, ya que “si nos preocupa porque dijeron que estos días iban a estar con bastante calor”.

Otra escuela con una situación bastante complicada es la Experimental de Niños para la Música, debido a que tienen más de una semana sin que les llegue el agua, de hecho, se han visto obligados a acortar sus jornadas por este problema.

“Anoche tenía que venir el agua y no vino, había una reserva en unos barriles por eso no se suspendieron clases hoy (martes 21 de mayo), hicimos la gestión a la alcaldía y la UMAPS pero parece que ellos también tienen problemas con las cisternas, no hay disponibles, entonces nos dijeron que no nos podían resolver”, denunció la subdirectora Silvia Navarrete.